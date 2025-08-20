Las reconocidas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se preparan para conquistar al público venezolano con su obra Muertas de la risa.
La comedia, que se presentará el 28 de noviembre en el teatro del Centro Cultural Chacao, ofrecerá una puesta en escena que mezcla humor y reflexiones sobre la vida cotidiana.
Ambas actrices, conocidas por sus papeles de Patricia Fernández y Marcela Valencia en Betty, la fea, vuelven a unir fuerzas en esta pieza que ya tuvo gran éxito en Colombia.
También te puede interesar: Victoria Arraiz se despide como Miss Aragua
Más detalles sobre Lorna Cepeda y Natalia Ramírez traen «Muertas de la risa» a Venezuela
En Muertas de la risa, Cepeda y Ramírez interpretan a dos mujeres cuyos enredos y ocurrencias desatan situaciones hilarantes, en medio de temas que invitan a pensar sobre la amistad y las segundas oportunidades.
Sus personajes, Carmen Chivata (Lorna Cepeda) y Caroline Lion (Natalia Ramírez), se conocen en una morgue donde acudieron a reconocer a quien fue su pareja sentimental.
Con Muertas de la risa, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se han presentado en Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador, entre otros países.
elsiglo con información de (ElNacional)
MG