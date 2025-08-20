Las reconocidas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se preparan para conquistar al público venezolano con su obra Muertas de la risa.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez traen «Muertas de la risa» a Venezuela.

La comedia, que se presentará el 28 de noviembre en el teatro del Centro Cultural Chacao, ofrecerá una puesta en escena que mezcla humor y reflexiones sobre la vida cotidiana.

Ambas actrices, conocidas por sus papeles de Patricia Fernández y Marcela Valencia en Betty, la fea, vuelven a unir fuerzas en esta pieza que ya tuvo gran éxito en Colombia.

En Muertas de la risa, Cepeda y Ramírez interpretan a dos mujeres cuyos enredos y ocurrencias desatan situaciones hilarantes, en medio de temas que invitan a pensar sobre la amistad y las segundas oportunidades.

Sus personajes, Carmen Chivata (Lorna Cepeda) y Caroline Lion (Natalia Ramírez), se conocen en una morgue donde acudieron a reconocer a quien fue su pareja sentimental.

Con Muertas de la risa, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se han presentado en Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador, entre otros países.

