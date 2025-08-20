Venezuela afina detalles para la Copa América de Béisbol 2025

En el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas se llevó a cabo una rueda de prensa sobre la organización de la Copa América de Béisbol 2025, evento que se estará realizando del 13 al 22 de noviembre y que tendrá como sedes principales a Caracas y La Guaira.

La presidenta de la WBSC en las Américas, Aracelis León, destacó que el torneo tendrá la participación de jugadores provenientes de ligas menores de la Major League Baseball (MLB) y ligas independientes, sin participación de atletas de las Grandes Ligas. Venezuela será sede de seis selecciones nacionales: México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Curazao y la anfitriona Venezuela.

El juego inaugural se estará celebrando en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en tanto que el resto de los partidos en territorio venezolano se disputarán en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, ubicado frente al Mar Caribe.

Durante la actividad, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, agradeció el respaldo institucional para la realización del torneo y destacó que el país se prepara para recibir eventos deportivos internacionales, incluyendo la Serie del Caribe 2026.

Las autoridades confirmaron que aún se realizan gestiones para definir el cuerpo técnico de la selección venezolana que participará en el certamen.

La Copa América de Béisbol 2025 forma parte del calendario internacional de la WBSC y se suma a la agenda deportiva nacional en el último trimestre del año.

AVN

GM