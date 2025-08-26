El rapero estadounidense Lil Nas X fue acusado el lunes de cuatro delitos graves tras presuntamente agredir a los policías que lo detuvieron la semana pasada mientras deambulaba desnudo en pleno Los Ángeles.

Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos por deambular desnudo por Los Ángeles

El artista de «Old Town Road» fue arrestado el jueves cuando caminaba desnudo por una importante avenida de la ciudad.

Un video publicado la semana pasada mostraba inicialmente al rapero, de 26 años, con unas botas vaqueras y ropa interior blanca mientras se paseaba por la zona de Studio City.

Pero nuevas imágenes obtenidas por el medio de entretenimiento TMZ muestran al artista —cuyo nombre real es Montero Hill— completamente desnudo.

Esto coincide con lo que un portavoz de la policía declaró a la AFP la semana pasada: «Había un hombre desnudo caminando por la calle».

«Al llegar, el sospechoso atacó a los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía», agregó.

El rapero compareció ante el tribunal el lunes y se declaró inocente de tres delitos graves de agresión contra un agente de policía y un cargo de resistencia al arresto.

Se le fijó una fianza de 75.000 dólares y se le ordenó regresar a la corte el 15 de septiembre.

Las imágenes de la semana pasada se volvieron virales y causaron revuelo en Internet, ya que los usuarios de las redes querían ver al extravagante artista frente a la cámara.

«No lleguen tarde a la fiesta esta noche», gritaba el rapero a los transeúntes, aunque no estaba claro a qué fiesta se refería.

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le diera el teléfono.

«Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos», exclamó el rapero. «¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto», agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

elsiglo con información de El Nacional

LG