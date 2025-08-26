James Story descarta acción militar contra Venezuela

En entrevista con el programa La Noche de la televisora colombiana NTN24, el ex encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe no tiene como objetivo una intervención armada, sino un mensaje de fuerza en Latinoamérica y el Caribe.

“El movimiento no busca una acción militar directa, sino enviar un mensaje de fuerza en la región”, afirmó Story, en referencia a la operación.

Subrayó que el contingente —compuesto por entre 2.200 y 5.000 infantes de marina, tres buques, aviones, un submarino y personal militar— no tiene capacidad para una incursión bélica.

“La operación está dirigida a enfrentar los grupos de narcóticos que afectan a Estados Unidos y Europa”, explicó y al tiempo desestimó las denuncias hechas por Venezuela sobre esta maniobra de EEUU para justificar cualquier acción injerencista en nombre de su supuesta lucha contra el narcotráfico.

Los venezolanos se han movilizado desde el pasado fin de semana en una jornada nacional de alistamiento que nuevamente se realizará el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto.

