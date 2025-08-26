Luis Torrens comanda la paliza de los Mets

El venezolano Luis Torrens comandó la victoria de los Mets con un jonrón en la remontada de su equipo ante los Filis. Fue, además, una buena jornada en las Grandes Ligas para los venezolanos Bryan Rocchio, Gabriel Arias, Máximo Acosta, Andrés Giménez, Andruw Monasterio, William Contreras y Eduardo Rodríguez.

Los mexicanos Jarren Durán y Alejandro Kirk y el dominicano Junior Caminero destacaron también este lunes por los peloteros latinos en las Grandes Ligas.

El venezolano Luis Torrens pegó un jonrón y remolcó cinco carreras para comandar la victoria por remontada de los Mets ante los Filis.

El jonrón lo bateó Luis Torrens en la séptima entrada y llegó a las siete bases alcanzadas, se ubica a solo una de su récord individual (8), fijado dos veces en su carrera.

El receptor, de 29 años de edad, tiene un promedio de bateo de .221 con aproximadamente 45 hits. Acumula, además, 3 jonrones en lo que va de temporada con 21 carreras impulsadas y 10 anotadas en 77 partidos.

El OPS de Luis Torrens, quien ahora es titular para el equipo por la lesión de Francisco Álvarez, se ubica en .606.

El dominicano Mark Vientos remolcó dos carreras, su compatriota Starling Marte anotó e impulsó una y Juan Soto agregó una anotada por los Mets, que tuvieron como ganador al venezolano José Castillo, quien tiró una entrada en blanco.

El dominicano Cristopher Sánchez perdió por los Filis.

Guardianes 0-9 Rays

El dominicano Junior Caminero disparó dos cuadrangulares, anotó cuatro carreras y remolcó tres para que los Rays derrotaran a los Guardianes.

Caminero, quien con sus 39 jonrones igualó a su compatriota Carlos Peña con la marca de vuelacercas para los Rays antes de terminar el mes de agosto, contó con el respaldo del cubano Yandy Díaz, quien pegó un cuadrangular por los Rays.

Los venezolanos Brayan Rocchio y Gabriel Arias pegaron un indiscutible cada uno por los Guardianes.

