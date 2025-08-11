En un esfuerzo por fortalecer la salud pública en la región, los legisladores Vicente Flores y Texalia Vaquero, integrantes de la comisión permanente del pueblo legislador para el ecosocialismo, alimentación y salud del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), sostuvieron un importante encuentro con la Dra. Amelis Ramírez, autoridad única de salud bucal en el estado.

Los legisladores se reunieron con personal de salud.

El encuentro, que sirvió como un espacio de diálogo para conocer las propuestas y necesidades en materia de salud bucal, tuvo como objetivo principal alinear estas iniciativas con el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, para garantizar una atención integral y de calidad a la población.

Como resultado de este acercamiento, se anunció una mega jornada de salud bucal que se llevará a cabo en los próximos días. En este evento, se hará entrega de prótesis dentales a más de 300 personas directamente desde la sede de la misión sonrisa en la entidad. Esta acción es una respuesta concreta del gobierno regional a una de las necesidades más sentidas por la comunidad.

La agenda del Cleba incluye visitas a centros de salud.

También te puede interesar: Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor celebró su 16° aniversario

Más detalles sobre legisladores trabajan para fortalecer la salud bucal

En este sentido, el legislador Vicente Flores, destacó la importancia de la reunión, señalando que a partir de ahora se establecerán enlaces con los distintos municipios y sus alcaldes.

«Nuestra meta es llevar sonrisas a quienes más lo necesiten», afirmó Flores, subrayando el compromiso de la comisión.

Indicó la fuente legislativa que la comisión permanente del pueblo legislador para el ecosocialismo, alimentación y salud tiene previsto desplegarse en todo el territorio aragüeño.

Este despliegue se realizará en las salas de autogobierno para escuchar de primera mano las problemáticas existentes y ofrecer respuestas rápidas en materia de salud, alimentación y ecosocialismo. Esta estrategia forma parte del plan de las Siete Transformaciones, buscando que la labor legislativa sea más cercana y efectiva para la ciudadanía.

FABIOLA RODRÍGUEZ |elsiglo

MG