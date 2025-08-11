Avanza en 80% la corrección de fallas en la Troncal 11

Los trabajos de corrección de fallas de borde que ejecuta el equipo de Vías Aragua en la Carretera Nacional Villa de Cura – San Juan de Los Morros, en la Troncal 11, registran un avance del 80%.

Las calles están siendo reparadas en la vía a San Juan.

El ingeniero Gerardo Rozo, presidente de la referida empresa estadal, informó que las labores incluyen el vaciado de 7 metros cúbicos de concreto premezclado.

«Estamos trabajando arduamente para garantizar la seguridad y fluidez en nuestras vías. Esta obra no solo mejora la infraestructura, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de las comunidades de Aragua», expresó Rozo.

Asimismo, destacó que estas labores forman parte de la Segunda T de la Ley de las 7 Transformaciones, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, y se alinean con el Plan de la Aragueñidad, una iniciativa de los primeros cien días de gestión de la gobernadora Joana Sánchez, con el apoyo del ministro Ramón Velásquez Araguayán.

«Esta acción demuestra el compromiso de nuestro gobierno nacional y regional en la recuperación, mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura vial de la entidad, asegurando una movilidad más segura y eficiente para todos nuestros ciudadanos», subrayó.

