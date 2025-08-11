Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor celebró su 16° aniversario

La parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, se vistió de fiesta para celebrar el 16° aniversario de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en una jornada que estuvo marcada por diversas actividades culturales y recreativas, y contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda, Raúl Paredes, y la gobernadora, Joana Sánchez.

El deporte y la recreación se hicieron presentes en la celebración.

Raúl Paredes, ministro del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda.

Al respecto, el ministro Raúl Paredes agradeció al presidente Nicolás Maduro por mantener el apoyo a la misión, que nació en 2009 por iniciativa del fallecido expresidente Hugo Chávez y se elevó a Gran Misión en 2013.

«Hoy estamos acá en las catacumbas del pueblo de Aragua celebrando el 16° aniversario de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Este ejercicio el día de hoy está diseminado por todo el territorio nacional para compartir este día de júbilo», afirmó el ministro.

Asimismo, resaltó que la misión tiene como objetivo «articular para ayudar en todos los rincones de la patria», y agradeció a los misioneros, al poder popular y a la gente humilde que trabaja para hacer realidad «el sueño de Bolívar, de Chávez y de Maduro».

«En los momentos más difíciles que ha tenido nuestra patria, siempre ha estado presente la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Extendemos nuestro agradecimiento a todos los misioneros, al poder popular y a toda la gente de a pie que está en cada espacio haciendo más que nunca realidad el sueño de Bolívar, Chávez y Maduro», acotó.

Barrio Nuevo Barrio Tricolor celebró sus 16 años de fundación.

Por su parte, la mandataria regional subrayó que la celebración es una muestra de la utopía concreta que se está construyendo en las comunidades, detallando los logros de la rehabilitación integral en la zona, que incluyó la colocación de más de 400 toneladas de asfalto.

«Hoy el pueblo ha salido a cada una de las calles donde hemos hecho una rehabilitación integral. Hoy el sueño se sigue convirtiendo en utopía en lo concreto, estamos trabajando en cada una de nuestras comunidades avanzando en la rehabilitación de espacios para el vivir bien y este día con este aniversario podemos decir que se ha hecho un gran trabajo» afirmó.

La agenda del Cleba incluye visitas a centros de salud.

A su vez, Sánchez destacó la recuperación de la fachada del centro de salud Ernesto «Che» Guevara, el estadio de béisbol y varias canchas deportivas y escuelas dentro del punto y círculo de atención.

«Se ha hecho un gran trabajo con la fachada del centro de salud Ernesto Che Guevara. También a nuestro estadio de béisbol, canchas deportivas y cada uno de los espacios territoriales que comprenden el punto y circulo como en las escuelas», aseveró.

Para finalizar, la vocera del poder popular en la gobernación reiteró su agradecimiento al ministro Paredes y al presidente Maduro por su compromiso y apoyo, y agregó que seguirán desplegados en todo el estado Aragua para continuar construyendo la utopía en la región.

