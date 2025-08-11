Las tradiciones culinarias siguen vivas en Maracay

En los actuales momentos de crisis económica, los emprendimientos siguen siendo una tabla de salvación para muchos, que optan por sus habilidades culinarias para lograr un ingreso fijo.

Venta de catalinas y pan andino, son un referente en el centro de Maracay.

Isairis Zerpa.

Y en las cercanías de la plaza de toros Maestranza César Girón, algunos vendedores han encontrado una forma de mantener viva la tradición culinaria a través de la venta de productos artesanales.

Isairis Zerpa, propietaria de un negocio que ofrece estos productos, aseguró que la demanda de catalinas y pan andino sigue siendo alta.

«Gracias a Dios, aquí nosotros hacemos productos artesanales, todo elaborado con mucho amor, con excelencia, con calidad», afirmó la mujer.

«Sí hay bastante fluidez, aquí al Centro Comercial Ateneo, hay variedad, aquí hay comida, pastelitos, productos artesanales, trufas, de todo un poco», comentó Zerpa.

De esta forma, se acorta la distancia entre lo meramente tradicional, como las catalinas, y la necesidad de la gente de sacar provecho a estos productos artesanales, que permitan sobrellevar la crisis que afecta al mercado y la sociedad.

