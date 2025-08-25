Fallecieron abuela y su nieto tras caerles una guaya eléctrica

El pueblo de Baruta está de luto, luego de que de manera trágica una mujer de 47 años, y su nieto de 12, fallecieran este lunes tras caerle una guaya de alta tensión cuando estaban en una parada de autobuses en el centro de dicha localidad perteneciente al estado Miranda.

La señora y el niño fallecieron tras recibir la descarga eléctrica

La información fue confirmada por funcionarios de la Alcaldía de la jurisdicción mirandina, destacando que las víctimas eran del sector Ojo de Agua y ocurrió frente a la zona de carga de pasajeros de la línea de transporte de Las Minas.

Según medios locales, las dos personas estaban por dicha zona del pueblo de Baruta cargando consigo varios bolsos.

Se presume que iban a esperar un autobús que los llevaría a su destino, y la mujer que iba con su nieto, se sentó en unos escalones de concreto que están frente a un local pintado de color rojo.

Sin embargo, lamentablemente ocurrió un incidente con un tendido eléctrico de alta tensión en uno de los postes de la parada, cuando repentinamente explotó provocando que se desprendiera y cayera sobre la ciudadana y su nieto de 12 años de edad, quienes lamentablemente no pudieron levantarse al resultar electrocutados.

El pánico se apoderó por unos minutos en esa zona de la calle Bolívar, e inmediatamente la situación fue notificada a los organismos de seguridad, acercándose primero una comisión de la Policía Municipal de Baruta a atender la situación.

A través de las redes sociales se difundió un video del momento cuando un efectivo policial rociaba con un extintor los cuerpos de la mujer y el niño ya sin signos vitales, ya que la guaya aún tenía corriente, ocasionando que la pierna de la mujer se empezara a incendiar.

También te puede interesar: PC atendió a siete herido en diversos accidentes

La acción de prevenir el incendio fue incontrolable, ya que lamentablemente el cuerpo de la fémina rápidamente se quemó en las extremidades inferiores, afectando el cadáver del menor de edad que estaba tendido en el suelo.

Minutos después llegaron comisiones bomberiles y de Protección Civil, quienes extinguieron las llamas. También el personal de Corpoelec cortó el suministro eléctrico al ser notificados sobre el incidente.

Al sitio se acercaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes para luego trasladar los cadáveres a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

LINO HIDALGO | elsiglo

AC