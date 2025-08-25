Aparatoso accidente dejó cinco lesionados en la avenida Maracay

Una aparatosa colisión múltiple entre tres vehículos se registró en horas de la tarde de este lunes 25 de agosto en la avenida Maracay del municipio Girardot, estado Aragua, dejando un saldo de cinco personas lesionadas y severos daños materiales.

La camioneta 4Runner volcada

El suceso ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m., en el sentido Obelisco-Redoma del Avión, a la altura del parque Metropolitano de la capital aragüeña.

Según comentaron testigos de los hechos, una camioneta marca Chevrolet color blanca, conducida por un hombre, presuntamente sufrió un desperfecto mecánico que provocó que perdiera el control cuando circulaba por el canal rápido de la importante arteria vial, provocando que colisionara contra el poste que está en medio de la isla y terminara en el otro sentido de la carretera. El chofer al parecer fue uno de los lesionados.

Esta situación provocó que una camioneta Toyota, modelo 4Runner, color blanco, que iba en el mismo sentido de la vía, se le enredaran las guayas en uno de sus cauchos y se volcara en la vía, provocando que tres jóvenes y el conductor sufrieran lesiones considerables.

La Silverado blanca siendo remolcada hacia la sede de Tránsito

Además, un carro marca Chevrolet se vio involucrado en la colisión, afortunadamente el chofer salió ileso.

Trabajadores de una empresa fueron los primeros en apoyar a las personas lesionadas, especialmente las del vehículo que quedó volcado de manera lateral.

Uno de los testigos precisó que las jóvenes al parecer salieron ilesas, sufrieron tremendo susto, y las ayudaron a tranquilizarse. No obstante, el conductor de la 4Runner si sufrió un considerable golpe en la cabeza, aunque estuvo consciente después del volcamiento.

Al sitio llegaron comisiones de la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), destacados en el comando de El Obelisco, y se encargaron de llamar a la Coordinación Regional de Ambulancias del estado Aragua, quienes se encargaron de trasladar a los lesionados al Hospital Central de Maracay.

Los de Tránsito se encargaron de iniciar las investigaciones para determinar las causas del accidente.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC