Murió mujer por asfixia mecánica en hotel maracayero

La ciudadana Dayanny Romero Seco, quien fue reportada desaparecida en El Tigre, estado Anzoátegui, presuntamente murió por asfixia mecánica en el interior de la habitación de un reconocido hotel ubicado en el sector Santa Ana de la ciudad de Maracay (Aragua).

Dayanny Romero Seco, fallecida

Recordemos que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Maracay, fueron notificados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la fémina de 45 años de edad, el pasado 20 de agosto, iniciando así las pesquisas correspondientes para esclarecer el caso.

Luego de varias horas de trabajo, levantaron el cadáver para ser trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley.

Fuentes extraoficiales indicaron que la fémina supuestamente presentaba heridas por estrangulamiento, sin precisar con que fueron hechas.

La información que se maneja sobre el caso, es que Romero Seco la reportaron como desaparecida el pasado 15 de agosto, siendo vista por última vez en El Tigre, estado Anzoátegui.

De acuerdo a una imagen difundida a través de las redes sociales, se conoció que la mujer, oriunda de Puerto Cabello (Carabobo), tenía esposo e hijos que estaban desesperados por saber de ella, donde además se conoció que sufría problemas de nervios e insomnio a raíz de unas dolencias en la columna.

No obstante, la dama fue hallada sin vida en un hotel que se encuentra en la calle Independencia del sector Santa Ana, justo a una cuadra del Terminal de Pasajeros de Maracay.

Entre las hipótesis de este caso se maneja un presunto suicidio, aunque no se puede descartar otro tipo de muerte. Las investigaciones de los funcionarios del Cicpc siguen su curso para esclarecer este suceso.

