Ezequiel, una luz entre la oscuridad

Ezequiel Tovar ha mostrado su habitual rendimiento -incluso por encima de sus medias- cuando ha estado saludable en la temporada. Lo que le convierte en una de las pocas luces en medio de la oscuridad que rodea a los Rockies de Colorado, cuyas proyecciones arrojan que podrían terminar la ronda regular con balance de 42-120, el peor de las Grandes Ligas desde que en 1962, los Mets de Nueva York, compilaron récord de 40-120.

El maracayero destaca en sus estadísticas

El fino campocorto exhibe una línea ofensiva de .329/.364/.575 (73-24), con nueve dobles, tres jonrones, 15 anotadas, 10 impulsadas, dos robos en igual número de intentos, y .939 de OPS, en 19 juegos, desde que fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días, el 18 de julio, tras superar una distensión del músculo oblicuo izquierdo.

Durante ese lapso, es segundo en dobletes, cuarto en extrabases (12) y carreras, séptimo en slugging, noveno en OPS y décimo en promedio, entre los bateadores calificados en la Liga Nacional.

Tovar, de 24 años de edad, se ha perdido un total de 63 juegos esta temporada debido a lesiones, después de ausentarse apenas 14 compromisos entre 2023 y 2024. Su primera estancia en la lista de incapacitados fue del 19 de abril (retroceso al 16 de abril) al 16 de mayo,por una contusión en la cadera izquierda.

Cinco de sus nueve desafíos en lo que va de agosto han sido de múltiples hits, un período en el que exhibe averaga de .405 (37-15) y un OPS de 1.058. Sus ocho biangulares en el mes, representan la mayor cantidad en las Mayores.

«Es muy bueno tenerlo de vuelta en la alineación», destacó el mánager interino Warren Schaeffer, días atrás.

Tovar marcha con un OPS+ de 110, el más alto de su carrera. Desde su debut en 2022, ha ido subiendo progresivamente ese guarismo (58, 79, 101 y 110).

La estadística ajusta el OPS (porcentaje de embasado más slugging) para tener en cuenta las diferencias en los estadios y las ligas. Así que, pese a sus pocos turnos (201), Tovar está rindiendo por encima del promedio (100) en la MLB.

Además, sus tres carreras salvadas con su defensa son la mayor cantidad en el club rocoso en 2025.

Sin dudas, el maracayero puede ser la piedra angular que ayude a la reconstrucción del equipo de Denver, en el futuro inmediato.

Tovar registró cuatro dobles, la mayor cantidad de su carrera, el 1° de agosto contra Pittsburgh, igualando el récord de las Grandes Ligas en un juego.

En ese instante se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en lograrlo desde Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, el 2 de julio de 2023 en Toronto. En tanto que es el segundo miembro de los Rockies, en la historia de la franquicia, que lo consigue. El otro es Jeff Baker (30 de mayo de 2008 en Chicago-LN).

Como dato curioso, de acuerdo con Elias Sports Bureau, Tovar es el primer bateador que se apunta cuatro dobletes en el mismo partido, el día de su cumpleaños y el segundo con cuatro extrabases en su onomástico. ¿El otro? Randy Winn, con los Rays de Tampa Bay en 2002.

Fue el décimo juego de múltiples dobles de su carrera y su tercer cotejo de más de por lo menos cuatro imparables de la temporada (último: 5 hits, 17 de mayo en Arizona).

Tovar reúne 97 dobletes desde 2023, lo que le empata en el quinto lugar entre todos los toleteros de las Mayores, junto con el dominicano José Ramírez y Bryce Harper. Según Baseball-Reference.

Entretanto, sus 98 batazos de dos almohadillas en su carrera, son la vigesimoprimera mayor cantidad en la historia de la franquicia, tras superar a Chris Iannetta (95) esta temporada.

En 2024, durante su segunda zafra completa con los Rockies, Tovar lideró la Liga Nacional con 45 dobles, conectó 26 jonrones y ganó su primer Guante de Oro en su carrera.

Tovar cumplió 24 años de edad, el 1° de agosto. El campocorto se ubicaba entre los líderes de la franquicia de Colorado, con menos de 24 años, en anotadas (185, 1.º), hits (372, 1.º), dobles (1.º, 90), jonrones (48), impulsadas (1.º, 168) y juegos jugados (361, 1.º)… Los 48 jonrones que suma en su carrera, representan la quinta mayor cantidad en la historia de Colorado, para un jugador menor de 25 años, superando a Carlos González (47). Trevor Story ocupa el cuarto lugar con 51 cuadrangulares antes de cumplir 25 años, de acuerdo con Elias Sports Bureau.

elsiglo

CJL