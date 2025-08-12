Aguas servidas inundan calles del sector Patrocinio  

Vecinos de la calle Federico Villena, sector Patrocinio, municipio José Ángel Lamas, enfrentan una grave crisis debido al colapso del sistema de aguas servidas, que ha afectado la calidad de vida de sus habitantes durante varios años y que se agrava durante la temporada de lluvias, cuando las aguas residuales se desbordan, inundando las viviendas y generando condiciones insalubres.

Las aguas servidas inundan la calle

Al respecto, Sergio Araque, un vecino afectado, expresó su desesperación ante la falta de atención por parte de las autoridades competentes.

«La situación empeora cuando llueve, se rebosa y la casa se llena. Hay que tapar los inodoros porque se llena la casa y se pone putrefacta por las cloacas. Le agradecemos a la autoridad competente que hagan lo que puedan hacer por nosotros», indicó.

La situación dentro de las viviendas es alarmante

Araque también denunció que, a pesar de las recientes elecciones, los funcionarios no han mostrado interés en atender las necesidades de la comunidad.

«Hubo elecciones hace pocas semanas, se acercaron los autobuses para ver los votos, pero ahora ni pendiente. ¿De qué manera nos ha afectado esto en cuanto al tema de salud? Hay mucha plaga, muchos zancudos. Aquí no tenemos niños pequeños, pero somos personas y somos humanos», añadió.

Por su parte, Reyes Romero, otro residente del sector, lamentó que hasta el momento ninguna autoridad se ha dirigido al lugar para ofrecer soluciones.

Sergio Araque Reyes Romero

«La cloaca está rota desde hace más de veinte años. Teníamos el llenado de gas que nos beneficiaba mucho, pero ahora nos lo cerraron y tenemos que ir a La Julia. Por favor, señor alcalde Tony García y la gobernadora, ayúdennos. Estamos complicados aquí», solicitó Romero.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas que resuelvan esta problemática que afecta su salud y bienestar, esperando una respuesta concreta y acciones rápidas para mejorar sus condiciones de vida.

