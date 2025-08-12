El talento deslumbró en la Competencia Nacional de Bandas

El Complejo Deportivo Parque Miranda «José Joaquín Papá Carrillo» de la capital, se convirtió en el epicentro de la música marcial con la celebración de la Décimo Primera Edición de la Competencia Nacional de Bandas Caracas- Miranda 2025, un evento que reunió a 9 agrupaciones de diferentes estados del país, las cuales deslumbraron al público y al jurado calificador.

El talento y la hermandad se hicieron presentes

Dicha competencia, organizada por Bandas de Venezuela y la Banda Show Francisco de Miranda, y que entregó la Copa 88° Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, congregó a un nutrido público el tradicional espacio deportivo y cultural caraqueño.

Al complejo se acercó gran cantidad de público para disfrutar de las presentaciones de la Banda Show Manuel Morales Carabaño del estado Zulia, Banda Show Monseñor Granadillo y la Banda Show Sur Melodía de Carabobo. Igualmente participaron Banda Show Chivacoa de Yaracuy, Fundación Banda Escuela José Félix Ribas de Sucre y Banda Artística Santa Rosa de Lima de Nueva Esparta.

Se unieron a la lista de participantes, Banda Show Arzobispo Silva de Mérida, Banda Show María Antonia Bolívar de Caracas, y la Banda Show Escuela Artemisa de Aragua.

Las agrupaciones fueron reconocidas por el jurado calificador

El jurado calificador, conformado por profesionales del ámbito orquestal y bandístico, tuvo la difícil tarea de evaluar el desempeño musical y la puesta en escena de cada una de las bandas participantes.

Manuel Rosas, director de la Banda Show Francisco de Miranda y presidente de la Federación de Bandas de Venezuela, agradeció a los presentes el apoyo en cada una de las ediciones de esta competencia, que premia el talento y el esfuerzo bandista en la región.

Resultados y premios especiales

La jornada culminó con la premiación de las bandas más destacadas. El primer lugar fue para la Banda Show María Antonia Bolívar de Caracas, que se alzó con la victoria en su estado natal. El segundo lugar lo obtuvo la Banda Show Arzobispo Silva de Mérida, mientras que la Banda Show Manuel Morales Carabaño del estado Zulia se llevó el tercer lugar.

El ritmo y la cultura se apoderaron de Parque Miranda

Además, se otorgaron premios en categorías especiales. La Banda Show María Antonia Bolívar se destacó por su mejor uniformidad, mejor sección de vientos y mejor tambor mayor; la Banda Show Arzobispo Silva fue reconocida por su mejor cuerpo de baile y mejor sección de percusión; y la Banda Show Chivacoa se llevó el premio a la mejor coreografía.

Cabe destacar que el Caracas-Miranda no solo resalta el talento musical de las bandas venezolanas, sino que también promueve la cultura y la unidad a través de la música, lo que reafirma el compromiso de las agrupaciones con la excelencia y la tradición musical de nuestro país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL