Voleibol criollo clasificó a los Centroamericanos

La selección de voleibol femenina consiguió la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al culminar en el quinto lugar del XXII Campeonato Panamericano de Calima, México, al derrotar en su último desafío por 3-2 a la siempre aguerrida Perú.

El sexteto nacional de la malla alta había quedado tercera del grupo B en la fase eliminatoria al ceder ante República Dominicana (3-0) y Colombia (3-0) y dominar a Canadá (3-2) y a Trinidad y Tobago (3-0) que aseguró el boleto a los cuartos de final del campeonato organizado por la Confederación Norte y Centroamericana de Voleibol (Norceca).

En la ronda de las mejores ocho, Venezuela batalló ante México durante cuatro sets para finalmente caer por pizarra de 28-26, 25-23, 20-25 y 25-12, en un choque donde las más destacadas por el país fueron Mariange Vivas y Nelmaira Valdez con 17 puntos cada una.

En el duelo por el quinto puesto ante las peruanas, el sexteto nacional tuvo un inicio dubitativo. Entregó 18-25 el primer set e inició el segundo con una desventaja de 0-6, Pero logró emparejar a trece con un potente remate de Vivas que quemó las manos de la peruana Diana de La Peña.

A partir de allí, Venezuela tomó el control del set y se mantuvo al frente hasta que Vivas nuevamente colocó el punto 25 con otro de sus cañonazos que fulminaron la defensa de Yadhira Achante.

Perú se llevó el tercer set 19-25, y la selección volvió a igualar a dos al conseguir el cuarto capítulo de la batalla por 25-20 con Vivas haciendo también el trabajo defensivo para bloquear en la malla el remate de Aixa Virgil.

El último set fue una lucha punto a punto que se mantuvo cerrada 12-12 y se inclinó a favor de Venezuela con un ataque de Winderlys Medina y un remate desviado de la peruana Esmeralda Sánchez que sentenciaron el marcador 15-12 y el triunfo del sexteto criollo.

El título del torneo se lo llevó República Dominicana al vencer 3-0 a Colombia y la medalla de bronce recayó en Puerto Rico que superó 3-1 a México.

Para Venezuela fue su octava incursión en la Copa Panamericana de Norceca y por segunda vez en la historia consiguió ubicarse entre las cinco mejores del continente, amén de obtener el cupo a los Juegos CAC de Santo Domingo, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

