Detenido sexagenario por agresión y amenazas de muerte a su pareja

Un hombre de 63 años de edad, identificado como Jesús Eduardo Dazo Aguirre, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de La Vega, luego de agredir y amenazar de muerte a su pareja.

La aprehensión de Dazo Aguirre se realizó en el sector de Montalbán III, en la urbanización Juan Pablo II, tras la oportuna alerta de los vecinos.

Según la información recabada, el sujeto agredía constantemente a la víctima. El día de su detención, la agresión escaló, ya que el hombre utilizó un martillo para atacarla y la amenazó con quitarle la vida. La mujer logró pedir ayuda, y los vecinos al percatarse de la situación, alertaron de inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar y resguardaron la integridad de la víctima.

Al momento de su captura, el agresor mostró una actitud violenta y arremetió contra los funcionarios para evitar el arresto. En la escena, los detectives encontraron un teléfono celular dañado, el cual había sido destrozado por Dazo Aguirre con el mismo martillo durante el ataque.

El caso fue remitido a la Fiscalía 128° del Ministerio Público, que se encargará del proceso judicial correspondiente.

