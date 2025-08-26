Capturaron a 14 personas solicitadas por la justicia en Carabobo

Funcionarios de la Policía de Carabobo lograron la detención de 14 ciudadanos que se encontraban solicitados por diversos delitos, como parte de un amplio despliegue de seguridad realizado durante el pasado fin de semana en los 14 municipios de esa entidad.

El operativo, enmarcado en las estrategias para reforzar la seguridad ciudadana, se ejecutó a través de puntos de control y patrullajes en las principales vías de la región.

Los funcionarios utilizaron el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) para verificar la situación legal de las personas, lo que permitió identificar a los individuos que eran requeridos por delitos como robo, hurto y violencia.

Las acciones policiales se desarrollaron de manera simultánea en zonas estratégicas del territorio carabobeño, asegurando una amplia cobertura para combatir el delito y preservar el bienestar colectivo.

Los detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.