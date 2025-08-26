Volcó gandola cargada de aserrín en la Autopista Tocuyito

Un aparatoso accidente de tránsito se registró cerca del mediodía de este martes en la Autopista Tocuyito, específicamente en la Troncal 5, en el municipio Valencia, cuando una gandola que transportaba aserrín perdió el control y volcó de forma lateral a un lado de la vía.

Accidente vial en la Autopista Tocuyito dejó una gandola volcada

Según informó Jacobo Vidarte, el suceso ocurrió cerca de las 11:35 a.m después del puente en sentido San Blas. Tras el vuelco, la gandola perdió por completo su carga de aserrín. Se presume que las recientes lluvias, que dejaron el pavimento húmedo, pudieron ser la causa del hecho.

Comisiones de la Policía de Carabobo y personal de atención médica se trasladaron al sitio para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas u otros vehículos implicados en el accidente.

elsiglo

CJL