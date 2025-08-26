Cicpc detiene a hombre que vendía animales exóticos por Facebook

En un arduo trabajo de investigación y seguimiento, funcionarios de la División de Investigación de Delitos Ambientales y Maltrato Animal lograron la captura de un sujeto que se dedicaba a la venta ilegal de especies exóticas a través de la red social Facebook.

Kenny José Pérez García, detenido

El director del Cicpc, comisario Douglas Rico, identificó al detenido como Kenny José Pérez García, de 40 años, quien usaba la plataforma digital para comercializar hurones, erizos africanos y pericos. Las pesquisas se iniciaron después de que los detectives detectaran una publicación en la que el sujeto ofrecía dos erizos africanos por 50 dólares cada uno.

Tras un minucioso trabajo de campo, los agentes lograron ubicar la vivienda del implicado, donde, en conjunto con la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo, se realizó el rescate de varios animales. Un veterinario presente durante el operativo, realizó un chequeo primario a las especies, confirmando su buen estado de salud a pesar de las condiciones.

En el lugar, además de los erizos, se recuperaron varios hurones y pericos que también eran parte del comercio ilícito.

Pérez García fue puesto a la orden del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes por delitos contra la fauna silvestre y maltrato animal.

elsiglo

CJL