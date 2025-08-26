PNB detuvo a hombre solicitado por tráfico de drogas

En el marco de los operativos de seguridad ciudadana, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la Estación Policial de la parroquia José Casanova Godoy de Maracay, lograron la detención de un hombre que estaba solicitado por la justicia.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público

La captura se produjo durante labores de patrullaje de rutina, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona. Al verificar los datos del ciudadano, los oficiales confirmaron que existía una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El detenido fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público para que continúe con los procedimientos judiciales correspondientes.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL