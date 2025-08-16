La comunidad artística y cultural de la ciudad de Maracay recibió con inmensa satisfacción e ilusión una reciente publicación en redes sociales de la gobernadora del estado, Joana Sánchez. En su mensaje, la mandataria anunció el inicio de un plan para la recuperación de varios espacios icónicos de la entidad, entre los que destaca el Teatro Ateneo de Maracay, un recinto que ha permanecido cerrado por más de una década.

Cultores esperan con ansias la reapertura del Ateneo de Maracay

Luego de la noticia, los cultores aragüeños expresaron sentirse sumamente felices y a la espera de que pronto sea reaperturado dicho espacio, el cual han extrañado profundamente. «La mayoría de los cultores del estado estamos tan emocionados por ese anuncio que hizo nuestra gobernadora, porque el Teatro Ateneo es la verdadera casa de los cultores y las cultoras del estado Aragua», así lo manifestó Raquel Romero, actriz con más de 57 años de trayectoria.

Para ellos, la posible reactivación del Ateneo no sólo representa la oportunidad de volver a tener un espacio digno para sus presentaciones, sino también el renacer de la vida cultural en la ciudad. Este teatro, que en su momento fue un punto de encuentro vital para artistas y público, dejando un vacío difícil de llenar.

Romero mencionó que anhelan volver al punto donde las personas hacían cola para disfrutar de las diferentes actividades artísticas que allí se realizaban. «Aragua cuenta con cultores y cultoras para tirar para el techo, así que esa programación la vamos a tener allí, porque todavía faltan espacios, pero que nuestro tan tan tan, esté abierto representa una felicidad muy grande para todos los cultores».

Por otro lado, John Escalona, bailarín y coreógrafo, expresó que esta nueva etapa de reinauguración conmueve a toda la comunidad de artistas aragüeños. «Sabemos que en esta oportunidad si lo vamos a lograr de una vez por todas, ya por lo menos vimos después de tanta incertidumbre y de tantas ganas de volver a ver esos espacios. Sabemos que más rápido que inmediato y en nombre de Dios, este proyecto se va nuevamente a materializar».

El cierre prolongado del Ateneo de Maracay ha limitado las opciones para el desarrollo de actividades artísticas. Por ello, la promesa de su recuperación es vista como un acto de justicia cultural, que busca devolver a la ciudad uno de sus patrimonios más valiosos.

«Estamos muy contentos los artistas en general del estado Aragua con la noticia. La expectativa que yo tengo es que esto sea pronto, esta es una deuda ya de 10 años que todos hemos padecido porque es un espacio necesario para la cultura, hace muchísima falta», añadió la actriz Mariaelena Prieto.

Asimismo, Prieto recordó con mucho sentimiento algunos de los momentos vividos en el Ateneo de Maracay. «Yo crecí y me formé haciendo teatro en el Ateneo, haciendo temporadas en el Ateneo, todos queremos que pronto esté en funcionamiento. Yo diría que esto serviría como una punta de lanza para crear más teatros o espacios alternativos, porque mientras más espacio haya se fomenta la cultura, se fomentan los nuevos trabajos y estimulan a los estudiantes».

Los artistas, escritores, músicos y demás creadores de la región expresan su optimismo de que los trabajos de restauración comiencen pronto. Anhelan que el telón de este emblemático teatro vuelva a subirse para recibir obras de teatro, conciertos y demás manifestaciones artísticas, reviviendo el esplendor que lo caracterizó y que ha sido un pilar en la identidad cultural de los aragüeños.

