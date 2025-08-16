La Casa de la Cultura de Cagua, en el municipio Sucre, se ha convertido en un espacio para la creatividad y el aprendizaje de más de 200 niños y jóvenes durante la temporada vacacional en la que se impartirán variedad de talleres en las distintas disciplinas.

Casa de la Cultura de Cagua abre sus puertas para Plan Vacacional

Joaquín Rondón, director de Cultura del municipio Sucre, detalló las actividades que se están llevando a cabo. «En la Casa de la Cultura se están realizando actividades del Plan Vacacional Cultural, donde tenemos niños y jóvenes de muchas comunidades», afirmó.

El director explicó que los talleres abarcan una amplia gama de disciplinas. «Estas actividades constan de clases de danza, teatro, música. Aunque también tenemos modelaje, danzas de banderas, que es una disciplina que se utilizan en las bandas show, además tenemos artes plásticas, manualidades», detalló.

Rondón acotó que cada grupo cuenta con 30 jóvenes por docente, lo que suma un total de 200 participantes.

El objetivo principal de esta iniciativa es preservar y promover las tradiciones culturales. Rondón aseguró que el propósito es que «se mantengan las tradiciones, que los muchachos se interesen por nuestra cultura y todos los géneros dentro de nuestra cultura».

El plan vacacional culminará con una serie de presentaciones y exposiciones. «Al culminar estos talleres se harán las muestras dentro de los espacios de la Casa de la Cultura», anunció.

Asimismo, el director de Cultura adelantó que una vez finalizadas las actividades vacacionales, la Casa de la Cultura retomará su programación habitual. «Luego de las actividades vacacionales vienen las actividades ordinarias, tenemos cátedras en distintas áreas», concluyó Rondón.

También te puede interesar: Prevención sobre ruedas: Revenga impulsa seguridad motorizada

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

LG