Realizada jornada de gas en la comunidad Rafael Urdaneta del municipio Sucre

Una jornada de llenado de gas exprés se llevó a cabo en el sector 3 de la comunidad Rafael Urdaneta del municipio Sucre, para beneficiar a más de 1.200 familias de la zona. La actividad se enmarca en las políticas de atención social y optimización de servicios públicos implementados por el gobierno regional.

El diputado Manuel Hernández estuvo presente en el evento y destacó que la jornada responde a las solicitudes realizadas a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno. «Estamos en el municipio Sucre en el marco de la reestructuración de la empresa Aragua Gas que hoy la tenemos desplegada en todo el territorio», afirmó.

Hernández señaló que la jornada es un trabajo articulado con el gobierno municipal para garantizar la distribución del servicio. «Hoy estamos atendiendo a más de 1.200 familias en articulación con el alcalde de este municipio, Wilson Coy», aseguró.

En cuanto a la gestión del servicio de gas en el estado, el diputado enfatizó que la gobernadora Joana Sánchez ha dado instrucciones precisas para su mejora. «Nuestra gobernadora nos ha orientado optimizar el servicio de gas y esto forma parte de las acciones que se vienen desarrollando», acotó.

El parlamentario explicó que la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional está acompañando estas iniciativas. «Desde la comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional venimos acompañando este tipo de jornada, acompañando al comité de gas, a la mesa técnica de gas, la comuna, los consejos comunales, para garantizar que estos servicios sean eficientes», indicó.

Hernández se mostró optimista sobre la evolución del servicio. «Estamos en una etapa de acompañamiento y además dando recomendaciones para que nuestro pueblo pueda acceder de manera eficiente al servicio de gas y hemos visto en las últimas semanas un avance en cuanto a la optimización de este servicio y creemos que en los próximos meses vamos a tener mejor calidad de servicio», concluyó.

Asimismo, el diputado destacó el esfuerzo del gobierno regional para mejorar la empresa de gas. «La gobernadora ha hecho un esfuerzo inyectando recursos, herramientas a Aragua Gas y pronto dará un balance exponiendo los resultados que hemos obtenido», sentenció.

VIENEN MÁS JORNADAS

Por su parte, Ninoska Esqueda, enlace municipal para el servicio de gas, explicó que la jornada fue posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno regional y municipal.

«Estamos en una jornada exprés en la comunidad Rafael Urdaneta, la cual consiste en beneficiar a 1.200 familias. Todo esto con la ayuda de la gobernadora, el alcalde Wilson Coy y la Dra. Andrea Peralta de Aragua Gas. Incluso, ya estamos programando otras jornadas como esta en otras comunidades», declaró Esqueda.

La respuesta de los vecinos fue muy positiva, como es el caso de Danilo Navarro, residente del sector, que expresó su satisfacción con la iniciativa. «Me fue excelente, el operativo es único, nos sentimos muy satisfechos», afirmó.

Navarro destacó además la eficiencia del proceso. «La mecánica es muy práctica, se llevan las bombonas y las vuelven a traer el mismo día y sólo tenemos que ir a retirarlas», dijo.

El vecino elogió la rapidez del servicio. «De verdad los felicito. El proceso fue muy rápido. Así es que nos gusta, que las cosas funcionen como tienen que ser y que la gente quede contenta de verdad», agregó.

Por su parte, Ángel Sucre, otro vecino y jefe de calle, también manifestó estar contento con la jornada. «Ya llenamos la bombona, este operativo fue muy efectivo, hay otra jornada este viernes y mañana sábado otro», precisó.

