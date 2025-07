Con la prohibición sobre la pasta dental Colgate Clean Mint, las redes sociales han estallado con miles de mensajes y comentarios, a la espera de una información más detallada y de saber qué tan graves son los daños que esta puede causar.

Colegio de Odontólogos a la espera de reportes oficiales sobre caso Colgate Clean Mint

En vista de que las autoridades nacionales en materia de salud no han ofrecido mayor información sobre la investigación y las estadísticas que los llevaron a tomar esta acción, el equipo reporteril del diario elsiglo conversó con el gremio de odontólogos, para abordar este tema.

Colegio de Odontólogos a la espera de reportes oficiales sobre caso Colgate Clean Mint

Francisco Penella, presidente del Colegio de Odontólogos del estado Aragua, aseguró que siendo responsable al momento hacer cualquier pronunciamiento, recalcó que «hasta ahora no tenemos ningún tipo de reporte oficial en Venezuela; lo que haya ocurrido fue en Brasil».

«Quisiéramos tener a la mano este tipo de reportes para poder explicarles a todos nuestros pacientes y a la comunidad odontológica sobre el uso o no uso de este producto», aseveró Penella.

Por otra parte, mencionó que hasta ahora, la empresa Colgate-Palmolive, quienes se encargan de la distribución de este producto, no ha hecho ninguna declaración, simplemente mandó a retirar los productos de la línea que presentó la problemática. El resto de los productos siguen en el mercado, sin ninguna prohibición ni denuncia.

En otro orden de ideas, el presidente del Colegio de Odontólogos, aseguró que es «complejo» hablar de las complicaciones por el Fluoruro de estaño, porque «cada paciente es diferente».

«Hasta ahora lo que hemos podido leer es que algunos pacientes han presentado llagas en la boca o cambio en la coloración de los dientes; pero es falso que este problema ocasione la muerte del paciente, ni la pérdida de los dientes», detalló el odontólogo.

«Sin embargo, mientras no tengamos las estadísticas, no podemos hacer un eco de una información que por los momentos no es precisa. Debemos tener las prueban en la mano para poder llevar la información al gremio», continuó diciendo.

Colegio de Odontólogos a la espera de reportes oficiales sobre caso Colgate Clean Mint

Por otra parte, señaló que cada odontólogo es libre de opinar sobre cuál es el mejor producto para sus pacientes, siempre y cuando este cumpla con los debidos controles sanitarios. «Cada uno va a proponer a sus pacientes la que considere como mejor opción, porque existen muchas pastas de dientes con diferentes materiales», precisó.

Asimismo, los odontólogos aragüeños hacen un llamado a que esta noticia no sea un impedimento para mantener la higiene dental ya que esto podría acarrear otro tipo de lesiones a nivel odontológico.

También te puede interesar: Inundaciones en los Andes afectan distribución de frutas y verduras

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG