Chris Martin presenta a Dudamel en un inicio de gira espectacular en Londres.

El estadio de Wembley en Londres fue escenario este viernes 22 de agosto de un encuentro musical inesperado: Chris Martin, vocalista de Coldplay, presentó al director venezolano Gustavo Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar, quienes se encargaron de abrir la primera noche de la residencia Music of the Spheres en la capital británica.

La colaboración se repetirá en todas las fechas programadas por la banda en Wembley: 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2025.

“Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas”, dijo Martin al público antes de recibir entre aplausos a Dudamel y la orquesta.

La relación entre Dudamel y Coldplay trasciende el escenario

Aunque esta es la primera vez que Dudamel participa en una residencia de Coldplay, la relación artística entre ambos no es nueva. En 2016, el director venezolano fue invitado al show de medio tiempo del Super Bowl, donde condujo a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en una actuación que compartió con artistas como Beyoncé y Bruno Mars.

Desde entonces, Martin ha reiterado su admiración por el maestro venezolano, a quien considera “una inspiración” para jóvenes músicos de todo el mundo.

En 2022, el cantante asistió a una ópera dirigida por Dudamel que integró al Coro de Manos Blancas, un programa de El Sistema que incorpora a jóvenes con discapacidad en experiencias musicales. Posteriormente, el mismo coro formó parte de un concierto de Coldplay en Colombia y protagonizó el videoclip del sencillo Feels like I’m falling in love.

Mientras tanto, Gustavo Dudamel sigue acumulando hitos en su carrera. Este año participó en el festival Coachella junto a la Filarmónica de Los Ángeles y recibió distinciones internacionales como un doctorado honoris causa en música otorgado por la Juilliard School en Nueva York. Además del título de “Amigo de Barcelona”, concedido por el Ayuntamiento de esa ciudad.

