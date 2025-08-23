Eugenio Suárez ha comenzado a reencontrarse con su mejor versión ofensiva en la última semana desde su regreso a la organización de los Marineros de Seattle. El venezolano fue el traspaso estelar en la fecha límite de cambios desde los Arizona Diamondbacks y por esto, debe demostrar que este movimiento por parte de Seattle fue uno de los más acertados en 2025.

Eugenio Suárez se reencuentra con su poder y da razones a los Marineros.

El pelotero de 34 años conectó un kilométrico cuadrangular en el compromiso del pasado viernes 22 de agosto, ante los Athletics en el T-Mobile Park, que le quedará marcado para su carrera. Este batazo no solo significó el número 40 de la campaña, sino que es la segunda vez en su carrera que logra esta cantidad de cuadrangulares en más de una década como activo en Grandes Ligas.

Este vuelacerca se efectuó en la quinta entrada y ante los lanzamientos del derecho Luis Morales, que vio cómo la pelota se iba del parque por todo el jardín izquierdo a una distancia de 373 pies, y de esta forma se igualaban las acciones a una carrera en un juego que terminaría ganando Seattle tres carreras a dos.

Eugenio Suárez hace historia con un nuevo jonrón

Lo verdaderamente impactante y emocionante de este nuevo cuadrangular por parque de Suárez es que la pelota viajó a una velocidad de salida de 113.8 mph, una cifra que lo convierte en el contacto más sólido de su trayectoria en la base de datos de Statcast desde la zafra 2015, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

Este solo es un recordatorio de que «Geno» es uno de los bateadores con mayor poder en el mejor béisbol del mundo desde su debut en el año 2014. De este lapso de tiempo, no ha hecho otra cosa que colocar la bandera de su país en todo lo alto, creando récords ofensivos que desde entonces lo han posicionado en un lugar privilegiado en múltiples estadísticas entre los venezolanos que han pasado por MLB.

Sin duda alguna, Eugenio Suárez continúa mejorando con el pasar de los días para volver al mejor ritmo ofensivo posible, no solo para sus beneficios colectivos en su búsqueda de llegar y pasar sus topes personales, sino para ser una de las principales razones de que los Marineros de Seattle puedan clasificar a la postemporada.

elsiglo con información de (Meridiano.net)

