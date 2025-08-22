Un nuevo capítulo se sumó a la disputa entre el cantante Beéle y su expareja Camila Rodríguez luego de que este jueves, 21 de agosto, un fallo judicial lo declarara víctima de violencia intrafamiliar. También se le otorgaron medidas de protección por hechos sufridos en los últimos meses de relación con la madre de sus hijos.

Beéle es declarado víctima de violencia por su expareja Camila Rodríguez.

Esto va en contravía de la denuncia presentada en primer lugar por la mujer. Ahora, ella no podrá distribuir imágenes o material que pueda afectar el buen nombre de Beéle. Así lo señaló el fallo judicial, donde se priorizó el bienestar de sus hijos en la relación de los dos individuos.

El fallo judicial que reconoció a Beéle como víctima

El texto fue emitido este jueves 21 de agosto. La justicia colombiana reconoce al artista, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, como víctima de actos de violencia intrafamiliar llevados a cabo por su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, en los últimos meses de relación.

Este reconocimiento se dio desde la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, en la que se resuelve un proceso administrativo entre las dos partes. En medio de este, se presentaron informes psicológicos que certificarían afectaciones en la conducta del cantante derivadas de tratos de Rodríguez Ascanio.

Después de evaluar las pruebas, esta Comisaría determinó que, en los últimos meses de relación con la también madre de sus hijos, el hombre fue víctima de «abuso emocional, psicológico, económico y físico» relacionado con conductas de manipulación y tres ocasiones concretas en las que el hombre habría recibido agresiones por parte de su expareja sentimental.

El fallo, además, habla de elementos probatorios presentados por las partes que «permiten analizar el impacto que esta relación ha tenido en la víctima y los posibles factores de riesgo a futuro». Se hace referencia a las secuelas que pudieron haber dejado las prácticas de violencia que sufrió Beéle según el texto.

También te puede interesar: Anuel AA y Blessd estrenan ‘Pórtate Bonito’, su nuevo éxito musical

Más detalles del caso

El barranquillero, quien llevó una relación de años con su expareja, reconocida en redes como Cara, también habría sido víctima de «un patrón claro de manipulación emocional, abuso psicológico y control financiero» por parte de la misma. En el mismo sentido, también se relacionan acciones como la «violencia física, gaslighting» y desigualdad en la relación y en las dinámicas de poder entre los dos implicados.

Como resultado, además, se desestimaron las acusaciones de la mujer en tanto no se encontraron pruebas sobre que fuera Béele quien estuviera actuando de esta manera en su contra. Además, se otorgaron a López Orozco medidas de protección que velan por el buen nombre del artista.

En contraste a la publicidad que venía recibiendo por las dos partes en redes sociales la disputa de la expareja, ahora, Cara no podrá «hacer menciones públicas o privadas que conlleven a una afectación psicológica y/o patrimonial». Esto comprendería imágenes o videos que puedan afectar la intimidad del hombre. Sumado a esto, Camila Rodríguez tendrá que ir a terapia psicológica para el manejo de impulsos o emociones.

En último lugar, el fallo ordenó a la mujer facilitar la comunicación de su expareja con los hijos que tienen en común. Esto incluye encuentros físicos sin la presencia de terceras personas y llamadas o videollamadas, según lo disponga Beéle.

elsiglo con información de (ElNacional)

MG