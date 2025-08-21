Casa de la Cultura Alsacia Álvarez despliega creatividad en talleres vacacionales

La Casa de la Cultura «Alsacia Álvarez» inició su programa de Talleres Vacacionales, dirigidos a niños, jóvenes y adultos del eje Este de Aragua, con una oferta diversa que fusiona recreación, educación y expresión artística, el centro cultural busca fortalecer el tejido comunitario mediante el arte.

Belkis Duque de Laburen, miembro de la junta directiva del centro, destacó que estos talleres semanales «trascienden lo recreativo, para convertirse en espacios de formación integral. Nuestro objetivo es sembrar semillas de cultura, educación y creatividad a través de disciplinas artísticas que inspiren a nuestros participantes», afirmó.

Horarios flexibles y participación masiva

Las actividades se realizan en turnos matutinos (8:00 am a 12:00 pm) y vespertinos (2:00 pm a 5:00 pm), adaptándose a diversas agendas. Duque resaltó la alta receptividad: «Hemos visto una entusiasta respuesta, especialmente de niños y adolescentes ansiosos por explorar nuevas formas de expresión».

Invitación abierta a la comunidad

La directiva extendió una cordial invitación a toda la región: «Convocamos a las familias del eje Este de Aragua a sumarse a estas experiencias transformadoras. Aquí el arte es nuestra bandera y cada taller un puente hacia el crecimiento personal». Los interesados pueden inscribirse directamente en la sede de la Casa de Cultura, ubicada en La Victoria, municipio José Félix Ribas.

Próximas semanas

Los talleres renovarán su cartelera cada semana hasta finales de agosto, manteniendo su enfoque lúdico-pedagógico.

Oferta artística para todas las edades

Los talleres, diseñados en módulos semanales del 11 al 15 de agosto, por la semana de iniciación, incluyen seis especialidades impartidas por expertos en cada área:

Galería Poética: Fusión de pintura y escritura poética. Museñecas: Creación de muñecas de trapo acompañadas de narrativa poética. Iniciación al Teatro: Técnicas básicas de actuación y expresión corporal. Modelado en Papel Maché: Escultura con materiales reciclados. Danza Árabe: Ritmos y movimientos tradicionales. Pintura con Puntillismo: Técnica de dibujo mediante puntos.

