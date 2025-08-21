Con motivo del 65º aniversario de la comunidad de Piñonal, en el municipio Girardot, el comité organizador de las Reinas Piñonal 2025, realizó la presentación a la prensa e imposición de bandas a las 22 candidatas que aspiran a convertirse en las primeras soberanas de la belleza de la comunidad. El evento marcó un hito en la historia de la localidad, demostrando el talento y la belleza de sus jóvenes.

22 jóvenes demostrarán su talento para alcanzar la corona.

La presentación se llevó a cabo el pasado lunes, en un ambiente lleno de emoción y belleza. Las 22 jóvenes, divididas en las categorías mini, preteen y miss, desfilaron con elegancia y carisma, captando la atención de los medios de comunicación y del público presente. Cada una de ellas recibió su banda oficial, simbolizando el inicio de su camino en este certamen.

Wendy Pineda, miembro del comité organizador de Reinas Piñonal 2025, compartió su entusiasmo, destacando la importancia de este evento para la comunidad. «Este es un evento novedoso y muy especial, ya que se está realizando por primera vez en la comunidad de Piñonal. Le estamos dando este regalo a la comunidad para celebrar nuestro 65º aniversario, brindando una plataforma para que nuestras jóvenes brillen y representen a su sector con orgullo».

El certamen forma parte de una serie de actividades organizadas para conmemorar el aniversario del sector. La programación festiva se inició el pasado viernes 15 de agosto con un vibrante corredor de emprendedores, que ofreció a los vecinos la oportunidad de apoyar el talento local. Asimismo, la organización dispuso de un parque mecánico para el disfrute de los niños y adolescentes, llenando la comunidad de risas y alegría.

Wendy Pineda, miembro del comité organizador de Reinas Piñonal 2025.

También te puede interesar: Casa de la Cultura Alsacia Álvarez despliega creatividad en talleres vacacionales

Más detalles sobre Piñonal coronará a su reina este sábado

El fin de semana continuó con el mismo entusiasmo. El domingo se llevó a cabo una tarde retro que transportó a los asistentes a otra época, con música y actividades temáticas. La agenda de actividades continuará en los próximos días con iniciativas de carácter social, como jornadas de atención a los abuelos y el programa de apoyo a animales con Misión Nevado, demostrando el compromiso de la organización con el bienestar de todos los miembros de la comunidad.

Los vecinos de Piñonal podrán seguir disfrutando del espíritu festivo este viernes, con un gran sound car que pondrá a bailar a todos los asistentes. Estas actividades buscan fortalecer los lazos vecinales y ofrecer espacios de esparcimiento para toda la familia. Además de reforzar la identidad cultural.

La coronación se llevará a cabo este sábado 23 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde. La nueva soberana de la belleza de Piñonal será elegida en una gala llena de glamour y buena música, un evento que promete ser único en la historia de la comunidad.

Reinas Piñonal 2025 es un proyecto que va más allá de un concurso de belleza, es una celebración de la historia y el presente de la comunidad, una plataforma para el talento juvenil y un regalo de alegría para sus habitantes.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

MG