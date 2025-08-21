El sector Guillén del municipio Sucre se llenó de alegría recientemente con la primera jornada del Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025.

Los juegos y las risas no faltaron en este Plan Vacacional.

Isabella Brittney.

Esta iniciativa, que busca llevar recreación y diversión a los niños, se replicará en todas las comunas y circuitos comunales del municipio, según informó Marcos Mejías, organizador del movimiento de recreadores.

«En la comuna Hijos de Chávez en Victoria estamos realizando el plan vacacional comunitario Venezuela Ríe 2025, con la participación de la Red Integral de Recreación, los diferentes ministerios que nos hacen acompañamiento, direcciones municipales y cuerpos de seguridad, llevándole alegría a todos los niños de nuestro municipio y nuestras comunas», dijo Mejías.

Mejías también destacó la gran receptividad que tuvo la actividad. «Tenemos una participación aproximada de 70 niños, esperamos que se sigan sumando», agregó.

Asimismo, detalló que el plan visitará múltiples sectores en las próximas semanas. «Aquí estaremos tres días, jueves, viernes y sábado.

Luego nos vamos al circuito comunal 2 que sería 12 de Octubre, Meregoto y sus adyacencias», aseguró.

Más detalles sobre risas y alegría en el Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025 en Sucre

Marcos Mejías, organizador del movimiento de recreadores.

La voz de los más pequeños no se hizo esperar, y sus testimonios reflejaron la diversión que vivieron.

Isabella Britney, una de las niñas participantes, expresó su entusiasmo: «Me la he pasado muy bien. Cantamos, bailamos y jugamos mucho.

Espero que todos los niños la pasen súper bien y se diviertan mucho».

De igual forma, la niña Reina compartió su grata experiencia: «Hoy la pasamos muy bien. Me gustó como me pintaron. Hoy cantamos, hubo globos, me fascinó».

Otras participantes también contaron sus momentos favoritos. Valeria Núñez comentó que lo que más disfrutó fue la atmósfera de camaradería: «Lo que más me gustó es que nos divertimos y todos estamos alegres, hicimos juegos».

Finalmente, Cristal Meléndez resumió la jornada de forma similar: «Lo que más me gustó de esto fueron los juegos, cuando cantamos, hicimos muchas cosas».

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

