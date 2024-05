El Gobierno español hará efectivo esta semana el reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, aceleró asumiendo las consecuencias que podía conllevar, como el enojo de Israel, y que se suma a los argumentos de los conservadores españoles del PP para censurar su política exterior.

Entre críticas y rechazo, España reconocerá al Estado de Palestina

Será este martes cuando el Consejo de Ministros español aprobará ese reconocimiento, que fue el primer compromiso contraído por Sánchez en su debate de investidura.

Quiere el Gobierno español otorgar relevancia especial a esa aprobación y la previsión es no limitarse a dar cuenta de ella como un asunto más en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, sino que, según informaron a EFE fuentes del Ejecutivo, se prepara un acto específico en el presidencial Palacio de la Moncloa liderado por Sánchez.

La aprobación se adoptará de forma conjunta por España, Irlanda y Noruega, y en el Ejecutivo español esperan que haya una segunda oleada de países europeos que compartan esa decisión (aprobada ya por 140 en todo el mundo) y citan en concreto a Eslovenia, Malta y Luxemburgo.

A la espera de que puedan hacerlo, a partir del martes habrá diez países de la Unión Europea que reconocerán a Palestina, ya que España e Irlanda (Noruega no forma parte de la UE) se sumarán a los ocho que ya tienen plenas relaciones diplomáticas: Suecia, Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Chipre.

No es contra Israel

Cuando Sánchez anunció ante el Congreso la fecha del reconocimiento, ya dijo que lo hacía asumiendo que podía tener consecuencias porque algunos líderes israelíes no entendieran los motivos.

«Somos conscientes de ello, y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica», señaló, subrayando que la decisión no iba ni contra Israel ni contra el pueblo judío.

Por esas palabras de Sánchez ya se esperaba por tanto alguna reacción como la que tuvo de forma inmediata Israel llamando a consultas a su embajadora en España, que repitió también con quienes están al frente de sus legaciones diplomáticas en Irlanda y Noruega.

Pero el Gobierno israelí fue más allá y su ministro de Exteriores, Israel Katz, anunció que había dado instrucciones para cortar la conexión entre la embajada de España en Tel Aviv y los palestinos, así como prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Cisjordania.

Una decisión por el reconocimiento de Palestina, pero también, según explicó Katz, por el «llamamiento antisemita» de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien cerró esta semana una intervención con el eslogan propalestino «desde el río hasta el mar».

El enfado de Israel se hizo patente también este sábado, cuando su embajada en España acusó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de haber hecho suyo el relato de Hamás tras sus declaraciones en las que consideró que lo que está ocurriendo en Gaza es «un auténtico genocidio».

Rechazo del PP

La decisión de reconocer Palestina sirvió igualmente al Partido Popular (PP) para sumarla a sus argumentos con los que hacer oposición también con la política exterior del Gobierno y en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio.

El anuncio llegó en medio de la crisis diplomática con Argentina por los ataques a Sánchez y su esposa por parte del presidente de este país, Javier Milei, y que llevó a España a retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires.

El PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han responsabilizado al Gobierno del inicio de esta crisis por los insultos del ministro de Transportes, Oscar Puente, al presidente Milei.

A esa crítica se añade la relativa al reconocimiento de Palestina, que Núñez Feijóo cree que impulsa para tapar sus problemas personales.

No hay un rechazo frontal a ese reconocimiento, pero sí a que se haga en este momento, ya que cree que supone provocar a Israel, echar «más leña a la guerra» y reconocer implícitamente a Hamás como interlocutor.

Israel reprocha decisión

En este sentido, Israel reprochó de nuevo la política de España con el reconocimiento del Estado palestino, con un video publicado este domingo en la cuenta de X del ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, acompañado con una mención al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y seguidamente el mensaje «Hamás le agradece su servicio».

En el video, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo palestino del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, todo el rato con la frase sobre impresa «Hamás: «Gracias España».

En las últimas horas numerosas cuentas de X están distribuyendo grabaciones sin filtros ni advertencias de los momentos más crudos de la masacre del 7 de octubre.

La circulación de estos videos se ha intensificado a raíz del anuncio de España, Noruega e Irlanda de su decisión de reconocer el estado Palestino el próximo 28 de mayo.

EFE

