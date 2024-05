El famoso cirujano escocés del siglo XIX, Robert Liston, es recordado como el especialista más rápido en la sala de operaciones de su época. Conocido como «the fastest knife in the West End», era capaz de realizar procedimientos quirúrgicos en cuestión de segundos, siendo admirado por su habilidad en la velocidad. Sin embargo, esta destreza no siempre garantizaba resultados exitosos.

Robert Liston, el cirujano con un 300% de mortalidad

A pesar de la rapidez de Liston, la falta de anestesia adecuada y los estándares de higiene de la época contribuyeron a una alta tasa de mortalidad en sus pacientes. A menudo, sus intervenciones quirúrgicas resultaban en complicaciones graves e incluso fatales.

Entre las anécdotas más conocidas de su carrera se encuentra el caso de un paciente al que amputó una pierna en un tiempo récord, pero lamentablemente también extirpó accidentalmente uno de sus testículos. En otro incidente, al tratar un tumor en el cuello de un niño, su diagnóstico erróneo llevó a la muerte del paciente en la mesa de operaciones.

Liston, el cirujano con un 300% de mortalidad en una operación

Sin embargo, el incidente más infame que le valió el título de «el cirujano con un 300% de mortalidad en una operación» ocurrió durante una amputación. Mientras realizaba el procedimiento, Liston no solo amputó la extremidad del paciente, sino que también cortó los dedos de su asistente y alcanzó accidentalmente a un espectador presente en la sala de operaciones, el paciente falleció días después de gangrena. Al igual que su ayudante. En cuanto al espectador, perdió la vida a causa de un infarto al experimentar aquella visión esperpéntica y sanguinaria..

Estos trágicos eventos ilustran tanto la destreza como las limitaciones de la medicina del siglo XIX, donde la rapidez y la habilidad quirúrgica a menudo se veían contrarrestadas por la falta de conocimientos médicos y las condiciones insalubres de la época. A pesar de sus habilidades como cirujano, Robert Liston quedó en la historia como un recordatorio de los riesgos asociados con la cirugía en una era anterior a los estándares médicos modernos.

