La noche de la Met Gala muchas miradas estaban puestas en dos personas que habían confirmado su asistencia: Kendall Jenner y Bad Bunny. Las idas y venidas de su relación, desde que rompiesen en diciembre del año pasado, hacían su aparición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York mucho más atractiva para los amantes del cotilleo que la otra expareja que llegaría: Rosalía y Rauw Alejandro.

Kendall Jenner y Bad Bunny la pasaron juntos después del Met Gala

Y no decepcionaron. Después de pasar juntos las fiestas de Año Nuevo, pero también de que la Kardashian volviese a verse con otro de sus exnovios, Devin Booker, a finales de febrero, multitud de seguidores querían saber si habría algo entre ellos. Y si bien en la alfombra roja no estuvieron juntos, sí lo hicieron en el after party.

Una vez se habían cambiado de ropa —casualmente en el mismo hotel—, la que fuera pareja durante gran parte de 2023 fue fotografiada sentada uno al lado del otro, con gestos de complicidad, risas y una bebida en la mano por lo que se intuía que, al menos, habían terminado en buenos términos y que permanecía la amistad.

Abandonaron por separados el hotel

Pero las alarmas han saltado con las últimas fotografías. En ellas se ve cómo la empresaria y socialité, de 28 años, y el cantante puertorriqueño, de 30, han abandonado el Greenwich Hotel de la Gran Manzana por la mañana de este pasado martes, por separado, pero con menos de una hora de diferencia. Además, llegaron juntos al hotel esa misma noche, uno detrás del otro.

Ambos, en ambas ocasiones, parecían querer salir sin ser tan reconocibles: aunque Kendall tuviese cerca a un asistente con todas sus maletas por la mañana, llevaba un estilo informal, con gafas de sol y tapándose la cara ante los paparazzi, mientras que el autor de Me porto bonito llevaba gorra de béisbol, capucha puesta y un bolso en sendas ocasiones.

Para los fans, y aunque no hay confirmación por parte de ninguna de las dos partes de que hayan regresado, estas imágenes son una evidencia de que han pasado la noche juntos y de que, como varios usuarios se han avenido a explicar, han llevado a cabo «la ley del ex».

Por otro lado, quienes son más románticos están convencidos de que esto puede significar una reconciliación y que hay posibilidades de que Kendall y Benito, el verdadero nombre del artista, se estén planteando darse una nueva oportunidad.

También te puede interesar: Arcángel criticó a Anuel AA por esta razón

elsiglo

LG