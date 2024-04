Sutraucv denunció conatos de invasión en el campo experimental Experta

Dirigentes sindicales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) campus Maracay, denunciaron que en las últimas semanas hubo dos intentos de invasión a los terrenos del campo experimental “Experta”, que están ubicados frente a los espacios de la sede universitaria y que tiene al otro extremo el sector 12 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua.

FOTO: CORTESÍA

En este contexto, Rogelio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sutraucv) Maracay, aseguró que estos percances se registraron aproximadamente hace un mes, confirmando que varias personas que conforman una Organización Comunitaria de Vivienda (OCV), ingresaron a esa zona sin autorización.

“Hubo un intento por un compañero, presunto exconcejal del municipio Girardot, quien ingresó a los terrenos de la Experta y activamos un protocolo que tenemos internamente, e hicimos la denuncia por las redes sociales. El cuerpo de vigilancia del campus acudió al sitio y ellos se retiraron”, explicó.

También afirmó que hubo otro conato de invasión hace semanas, pero el grupo de ciudadanos no ingresó a los terrenos. “Sino que se reunieron en las adyacencias de la avenida David Concepción”, dijo el dirigente sindical.

Castro recordó que esos terrenos están enmarcados en una zona rental y en un proyecto de viviendas universitario, afirmando que existe una asociación debidamente registrada y que pertenece a la comunidad universitaria.

Más detalles sobre conatos de invasión en campo experimental

“Este es un terreno muy llamativo y apetecible por estas OCV, y queremos hacer del conocimiento público de que ese terreno pertenece a la UCV”, reiteró el secretario general de Sutraucv.

Informó además que recibieron una llamada de un ciudadano que representa a la dirección de vivienda en la región para reunirse con el gremio obrero sobre la situación que ocurre en los terrenos baldíos de la Experta.

“Recibí la llamada de un compañero llamado José Romero, que es un representante de vivienda aquí en Aragua. Quiere reunirse con el sindicato obrero para supuestamente traerme información de los terrenos Experta, donde hay unas negociaciones con esos espacios de unos proyectos de viviendas”, precisó.

El vocero sindical dijo que les llamó la atención lo que le informaron, ya que no tienen conocimiento sobre dichas negociaciones. “Queremos saber quién autorizó un proyecto de viviendas foráneo sin informarle a los entes competentes internamente. Nosotros tenemos más de 25 años organizados esperando ese proyecto, pero nos apegamos al diálogo y la verdad salga a la luz”, concretó.

Uniformes

Por otra parte, Castro aprovechó la oportunidad para denunciar que desde hace seis años más de siete mil trabajadores de la UCV no han recibido una dotación de uniforme para su personal obrero.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que les cancelen una suma de dinero que según el dirigente gremial les deben.

“Nosotros estamos exigiendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que nos cancele el monto de 10.500 bolívares por año a la brevedad posible. Y exigimos que nos entreguen la dotación completa del 2024 como lo establecen los convenios internos en la universidad”, añadió.

Finalizó solicitando al Estado venezolano que le cancelen los Fidecomisos que les deben. “Que no debe pasar del último de mes. Tenemos información de que las maquetas están en OPSU supuestamente revisándolas, pero no se qué tanto revisan porque no hubo incremento salarial y los montos aproximadamente un 8% más que el año pasado 2023”, sentenció Castro.

LINO HIDALGO

