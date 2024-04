Ricardo Molina: Consulta Popular profundizará el ejercicio democrático

Este domingo 21 de abril se celebrará en el país la Consulta Popular Nacional 2024, un evento comicial en el que los venezolanos podrán elegir por primera vez qué proyecto de relevancia y de necesidad para la comunidad desean que sea ejecutado de forma directa por el Ejecutivo nacional, con recursos directos de la Presidencia de la República, y sin trámites burocráticos.

Molina aseguró que son más de 44 mil Consejos Comunales que participarán en este proceso a nivel nacional

Y en el marco de esta consulta, Ricardo Molina, enlace nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para el estado Aragua, visitó la sede del diario elsiglo para explicar este proceso inédito, que además contará con toda la rigurosidad que requiere el sistema electoral nacional, desplegado en el ámbito comunal.

El también diputado de la Asamblea Nacional recalcó que este ejercicio profundizará el “ejercicio democrático en nuestra patria”, y contará con 1.267 proyectos que serán sometidos a consulta. Podrán participar todos lo habitantes que hacen vida en sus respectivos circuitos comunales.

El vocero del oficialismo resaltó que en cada uno de estos territorios los ciudadanos podrán elegir entre 7 proyectos preestablecidos, y que una vez tengan el más votado, serán financiados por el Gobierno nacional.

“Los 7 más importantes en cada uno de los ámbitos comunales en diferentes especialidades, como en el tema del agua, la electricidad, telecomunicaciones, vialidad, salud, educación, diversos temas, pero usted va a tener la oportunidad de participar este fin de semana en el proceso electoral”, destacó.



Para este evento, Molina informó que el estado Aragua contará con 656 centros de votación, distribuidos en 186 circuitos comunales electorales conformados por 1.569 Consejos Comunales, para que la ciudadanía pueda decidir.

“Eso es muy importante porque por primera vez se hace un proceso electoral para que el pueblo decida en su comunidad cuál es el proyecto más urgente, más querido o con mayores aspiraciones por parte de la población”, añadió.

Molina informó que el proceso arrancará formalmente este viernes 19 de abril con la instalación de las mesas electorales, conforme a las normativas del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que además estas elecciones contarán con el despliegue del Plan República, donde los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se encargarán de custodiar los colegios para que el electorado realice el sufragio de manera organizada y con tranquilidad.

NO ES AUTOMATIZADO

El dirigente del Psuv en Aragua reveló que la Consulta Popular Nacional 2024 no es un proceso automatizado como se acostumbra en las elecciones de cargos públicos, asegurando que debido a la gran diversidad de proyectos y la especificidad en cada una de las comunidades, resultó complicado ejecutarlo.

“Por eso el voto será manual, hay unas papeletas ya dispuestas por el Poder Electoral que se van a distribuir desde este viernes, se van a instalar las mesas. El sábado se afina todo el proceso y el domingo 21 desde tempranito abrirán los centros de votación para que usted pueda participar allí”, recalcó.

Informó también que en esta oportunidad los mayores de 15 años podrán participar en este proceso electoral, ya que tiene las características de una elección popular de los Consejos Comunales y Comunas.

Molina dio a conocer que el Ministerio de las Comunas dispuso una página web para que las personas puedan averiguar donde ejercer su derecho al voto; “allí le va a salir un sistema muy sencillo en el que usted selecciona el estado, selecciona el municipio y allí le señalan los circuitos comunales electorales; y de acuerdo a donde usted viva, usted selecciona el suyo. Y allí le va a decir, en los centros de votación, a donde usted puede acudir”, puntualizó.



La autoridad política del Psuv en Aragua se siente optimista de que habrá una alta participación en esta consulta, ya que este proceso a su criterio hará que entre todos, puedan aportar su granito de arena para la mejoría de nuestro entorno comunitario.

“Y luego de los resultados, todos y todas muy pendientes del proceso de asignación de recursos, y más aún la ejecución de los proyectos, para garantizar, como siempre, que desde los Consejos Comunales, desde la Comuna, se ejecute correctamente y sea a satisfacción de todo el pueblo”, reveló.

Molina comentó que se están preparando para afrontar los percances mínimos que se presenten, por ejemplo, que falten boletas electorales, entre otros detalles, ya que es primera vez que realizan un proceso democrático de esta magnitud comunal.

¿CÓMO SURGIERON LOS PROYECTOS?

El diputado Ricardo Molina aclaró que para la selección de los proyectos el presidente Nicolás Maduro estableció una metodología con base en la construcción del mapa de soluciones y la agenda concreta de acción.

“Esa actividad se viene realizando en todos los Consejos Comunales desde hace ya tres años. ¿En qué consiste el mapa de soluciones? En la congregación de todos los habitantes de un Consejo Comunal, quienes revisan cuáles son las necesidades en la comunidad, las debaten y definen cuáles son las aspiraciones”, destacó.

Estas discusiones se realizaron durante las últimas semanas, y cada organismo popular eligió una decena de propuestas que luego fueron sometidas a un filtro de prioridades, que dejó como resultado las siete principales propuestas a atender.

“Por ejemplo, en el mapa de soluciones sale la construcción de un parque aeróbico y la construcción del acueducto para el barrio. Obvio que en asamblea van a preferir hacer el acueducto que el parque aeróbico, porque es una necesidad mucho más importante. Y así se prioriza en la agenda concreta de acción”, explicó el dirigente oficialista.

Molina está conciente que el Gobierno nacional quiere atender todas las necesidades que sufre el pueblo, pero se ha dificultado la atención debido a los pocos ingresos que percibe el Estado para financiar todos estos proyectos.

“Sabemos que en el marco de la guerra económica del bloqueo criminal que tiene Estados Unidos contra Venezuela, no hay recursos para ejecutar esos 20 proyectos. ¿Cómo se priorizan? Según la ley de comunas, de Consejos Comunales, la Ley del Poder Popular, se va a una asamblea, los asistentes a mano alzada dicen cuál es el proyecto priorizado. Pero en esta oportunidad, el Poder Popular propuso y el presidente Maduro lo asumió así, ya que mucha gente no tiene tiempo o no le da la oportunidad de asistir a las asambleas”, comentó.

Aclaró que por esta razón llamaron a los venezolanos a asistir a las urnas electorales para que decida uno de los siete proyectos que tendrán disponible en el tarjetón electoral. “Entonces se hizo este proceso, donde el domingo durante todo el día, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, usted podrá pasar un momentito por su centro electoral comunal, y votar por su proyecto de preferencia”, especificó.

Recordó que tras tener los resultados de la Consulta Popular Nacional, automáticamente el Ejecutivo nacional dispondrá de los recursos necesarios para que dichas labores sean activadas en las respectivas comunidades.

Destacó que dichos materiales o presupuestos estarán bajo la responsabilidad del Poder Popular organizado en cada comunidad, y que durante la ejecución de los proyectos también se realizará la contraloría social.

PANORAMA POLÍTICO DE CARA A LAS PRESIDENCIALES

Sobre el panorama político electoral en el país, el diputado Molina aseguró que es el más favorable para todos, ya que la nación ha logrado la paz, siendo un ejemplo la celebración de esta Consulta Popular Nacional del próximo domingo, que servirá como una antesala para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Había sectores que no querían que estuviéramos en paz, pero estamos en paz y nos vamos a mantener en paz. Debemos todas y todos regular que se mantenga el país en calma para seguir, poco a poco, mejorando las condiciones económicas y de vida de todas y todos, para seguir construyendo patria”, recalcó.

Opinó que el proyecto revolucionario, bolivariano y chavista es claro, gracias a que tiene un solo candidato, que es Nicolás Maduro, con propuestas claras; “un proyecto de país bien fundamentado que se traduce en el Plan de la Patria, de las 7T. El presidente Maduro cuando se inscribió como candidato ante el Consejo Nacional Electoral, inscribió su candidatura y entregó su propuesta electoral. Un proyecto que no lo hizo el presidente Maduro, lo construimos entre todas y todos”, aclaró.

“Pero en la oposición no hay proyecto. No tienen un proyecto único, sino que son un grupo de intereses particulares que cada quien está viendo cómo se aprovecha para estar allí sin importarle los demás, sin importarle el futuro del país y la visión de futuro de nuestro pueblo”, recalcó Molina.

El dirigente oficialista hizo hincapié en la situación que atraviesa una parte la oposición venezolana sobre este proceso electoral, pues a su juicio no han logrado ponerse de acuerdo para decidir quien será su candidato.

“Cada uno tienen sus intereses y por eso no han logrado ponerse de acuerdo ni lograrán ponerse de acuerdo. Pero además están rodeados de mentiras o de medias verdades. La población electoral opositora todavía cree que Nicolás Maduro no dejó inscribir a María Corina Machado. Nicolás Maduro no controla la inscripción de candidatos y candidatas, hay una Ley de Procesos Electorales donde establece paso a paso qué es lo que hay que hacer para lograr ser candidato o candidata”, aclaró.

El diputado Ricardo Molina, en su entrevista exclusiva transmitida en vivo a través de nuestras cuentas de redes sociales, concluyó indicando que el Partido Socialista Unido de Venezuela llegará al 28 de julio con su proyecto revolucionario, con un solo candidato, que es Nicolás Maduro Moros, mientras que los que tienen visiones de derecha, cada uno llevará a su propio aspirante.

“Y ellos van a hacer algunas ofertas electorales otra vez, en el marco de la demagogia, porque ninguno se ha sentado a pensar qué debe haber en Venezuela de aquí al 2030. Mientras que a la fuerza revolucionaria sí lo tenemos claro”, sentenció.

