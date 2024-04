En la comunidad Maisanta en el municipio San Joaquín, padecen por el agua y la luz. Sus habitantes manifestaron que experimentan cortes diarios de luz de hasta 24 horas, retrasando valiosamente sus actividades cotidianas, a su vez, incidiendo negativamente en el agua que pueden consumir.

Vecinos de San Joaquín sufren con la falta de agua y cortes de luz

Las dificultades con los servicios públicos es un tema que abarca y sobre todo aqueja a gran parte de la población venezolana, por lo que las comunidades de San Joaquín de Carabobo no están exentas de esto.

En la comunidad no llega el agua con regularidad; la quitan los lunes y vuelven a ponerla los viernes, sin embargo, llega sin fuerza y en la mayoría de los casos sucia, con sedimentos y malos olores, imposible de utilizar.Para poderse surtir, los vecinos se acercan a una bomba de agua que está en la comunidad, la que mantiene abastecidos no sólo a la comunidad Maisanta, sino a las zonas aledañas, el problema incide en que dicha bomba funciona con electricidad y con los cortes diarios quedan completamente paralizados.

Falta de servicios vitales



“No tenemos agua, no tenemos luz. Eso es lo que vivimos diariamente aquí. Todos los días, si no se va en la mañana se va en la tarde, o en la noche y el agua es otro problema que también depende de la luz”, expresó Mili Hurtado, vecina del sector.

El agua que recogen de esta bomba, la usan para todos su quehaceres y para beber, por lo que cuando pasan grandes períodos sin energía eléctrica, el vital líquido también escasea, obligándolos a dirigirse a otras comunidades mucho más lejos de Maisanta.

Sin embargo, esto no es una posibilidad para todos. Algunos de los vecinos del sector tienen vehículos, bicicletas o carretillas, facilitando mucho más la acción, vale decir que no todos poseen estos medios de transporte, y buscan el vital líquido en botellas pequeñas, por lo que dirigirse a lugares más alejados de la comunidad es casi un imposible.

“Tuvimos toda la semana pasada sin agua y volvieron a quitarla según hasta el sábado también. Si no hay luz y no hay agua, no se puede acudir a los llenaderos, porque esas bombas trabajan con energía. Todo es agua, sin eso no podemos sobrevivir”, declaró Ersilia Mora, afectada.

Muchas de las familias de la zona enfatizaron que han perdido una gran cantidad de electrodomésticos entre los bajones y cortes de luz, así como también una buena parte de la comida que tienen en sus neveras, debido a los grandes períodos que no cuentan con la energía eléctrica.

Personas afectadas

Señalaron que no pueden darse “el lujo” de perder comida o sus electrodomésticos que han logrado conseguir con tanto esfuerzo, y que cada vez representa una pérdida mucho más pesada de la que cuesta reponerse.

“Hemos tenido muchos problemas con el servicio de la luz, fatal. El agua sólo llega un rato el fin de semana, pero eso no alcanza para uno hacer las labores del hogar”, manifestó Dayana Tovar.

En este sentido, esta bomba de agua ubicada en el sector Maisanta es la única que está funcionando, dado que la que está en Las Balbinas recientemente se dañó, debido a los cortes abruptos de la energía y lo recurrente de ello. Cabe resaltar, que un gran número de vecinos del sector y de comunidades adyacentes pidieron que se solucione este problema que afecta a varias zonas del municipio.





ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)



