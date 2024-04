Mariareños atentos ante rumores de “cortes” del servicio eléctrico

Habitantes de la población de Mariara, estado Carabobo, han mostrado su preocupación sobre los rumores de suspensión y multas económicas a los usuarios que no cancelen a tiempo la mensualidad del servicio eléctrico a la empresa estadal Corpoelec, ya que de ser cierto, afectaría aún más la calidad de vida que ha sido golpeada desde hace años.

En este contexto, Ender Camero, quien tiene un pequeño negocio en el centro del pueblo, comentó que se está enterando de estas supuestas medidas que se viene denunciando a través de las redes sociales, considerando que no es justo para ellos.

“Hay gente que dice que si no pagan te la cortan. Yo me estoy enterando es ahorita porque no sabía, pero eso no me parece justo”, comentó.

Camero agregó que realizó su registro en el Plan Borrón y Cuenta Nueva que promovía Corpoelec y canceló la deuda que tenía, asegurando que ahora es más fácil pagar el servicio. “Porque lo puedo hacer desde el teléfono, es sencillo”, dijo.

Sin embargo, denunció que los cortes de energía eléctrica son constantes en Mariara, teniendo que lidiar hasta seis horas continuas sin el servicio. “Aquí la luz se va y viene a cada rato. Por lo menos yo tengo una plantita eléctrica, que cuando se me va la luz ya está funcionando pare no aguanta la jornada. Pero ellos tienen que entender que estamos en una situación crítica, y en vez de estar cortando el servicio, más bien deben estar ayudando, porque la luz es esencial al igual que el agua”, aclaró.

Por su parte, Eduardo Ochoa reafirmó su malestar ante la suspensión repentina de la energía en su comunidad, teniendo que pasar varias horas sin luz. “A veces pueden cortar la luz a las 11:00 am, y viene llegando a las 5:00 pm, pero para cobrar sí son buenos”, reclamó.

Aseguró que hay rumores sobre la suspensión definitiva del servicio si no se cancela a tiempo, pero que éstas no han sido confirmadas, manteniéndose a la espera de un pronunciamiento del ente competente.

“Aquí teníamos años sin pagar la luz, pero eso que lleguen a cortar la luz no me parece”, aclaró.

Por último, Fermín Montero manifestó que si la empresa Corpoelec se dedicara a mejorar el servicio eléctrico, sería justo la aplicación de las sanciones y motivaría a las personas a cancelar a tiempo.

“Aún pagando no sirve el servicio, pero si se mejora como estaba hace años atrás uno paga con confianza”, concluyó.

Es importante resaltar que a través de las redes sociales se dio a conocer que Corpoelec envió más de 1 millón de correos electrónicos a los usuarios morosos, precisando que en estos mensajes advierten que tienen 72 horas para cancelar el servicio, de lo contrario será suspendido.

