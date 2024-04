Di´giovan Andrey Tovar, un niño real y virtual

Crear contenido e impulsarse en las redes sociales es una tarea que se hace de a poco; y desde muy pequeño, así lo afirmó Di´giovan Andrey Tovar, quien con tan sólo 12 años, ya comenzó a crear una plataforma en la que no sólo explota sus conocimientos, sino que además crea lazos con niños y jóvenes de otras latitudes.

Un niño victoriano que se esfuerza por mejorar y ayudar a los demás a través de su contenido

Para Di´giovan todo comenzó hace menos de cuatro años, cuando por su propia idea, casi que de forma empírica, fue adquiriendo conocimientos, pues aprender es su pasión, acerca de edición de videos, música y videojuegos para colgarlos en la red.

“Desde muy niño me gustaba todo lo que tenía que ver con edición, videojuegos, voces, música y demás, presumo que por la pasión que mi mamá le tiene a este mundo, ya que es locutora. Entonces decidí con su autorización, ver tutoriales y aprendí lo que hasta hoy se. Después monté mi primer video en Youtube comentando un juego y desde allí le tomé más cariño y al parecer lo que hice gustó, porque al poco tiempo ya tenía suscriptores”, mencionó.

Pequeño estudiante

Asimismo, el pequeño estudiante de primer año de bachillerato, explicó que las ideas fueron viniendo y fue creando más contenido, que tuvieron la misma receptividad y eso le gustó, puesto que no sólo seguía aprendiendo conforme lo hacía, sino que además podía conseguir interactuando sobre de estos temas que tanto le gustan.

“El material que montaba era bien recibido, es tan así, que le mostré a mi mamá una edición de canciones y la colocó en su programa de radio, el impulso fue grande y me dio más ganas de crear, de hacerme viral, de que me conocieran, pero no por hacer cosas sin sentido, sino por mis conocimientos, así que comencé a preguntar a investigar y continúe esta distracción, pues la alterno con mis estudios”, dijo.

Sin embargo, con el pasar del tiempo Gio, como le llaman da cariño, dejó de crear contenido para reinventarse, así que tomó su otra pasión el deporte, el Rugby, para ser específicos y tomó la decisión de plantearse una nuevamente, la cual tiene hasta el día de hoy.

“Hay mucha competencia y más en Youtube, por eso yo quiero refrescar mi página y mostrar sin perder mi contenido, otra parte de mí, que es el deporte, dar consejos, explicar tácticas, para así ayudar a tantos niños que necesitan saber sobre el deporte y a la vez sobre los videojuegos y la música. Es un plan que tengo y sé que lo voy a lograr, porque cuento con el apoyo de mis padres”.

Para este pequeño victoriano, las redes sociales son un trampolín que todos tienen a su alcance, pero que deben tener un buen uso.

“Quizás no tengo una cantidad abismal de suscriptores, pero sé que quiero influir a los demás, mostrar que todo es sano si es controlado y que el deporte es una forma de vida que como las redes te da millones de beneficios. Claro, también estudiando, el futuro es nuestro y tenemos un lápiz para escribirlo, por eso utilicemos lo que tenemos para crear cosas que perduren, que dejen algo en todos”, puntualizó.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MM