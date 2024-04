Los Scouts exploran la nueva frontera tecnológica

La historia de los Scouts en Venezuela es una de tradición, compromiso y servicio a la comunidad. Desde su llegada al país, esta organización ha inculcado valores fundamentales en los jóvenes, promoviendo el compañerismo, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad. En la actualidad, los Scouts de Venezuela están dando un paso adelante al integrar nuevas tecnologías, como las aplicaciones móviles, para fortalecer su labor educativa y de servicio.

Los Scouts asumen el reto de las nuevas tecnologías

Los Scouts de Venezuela tienen una rica y arraigada historia, contribuyendo al desarrollo integral de generaciones de jóvenes que han participado en sus actividades. A través de programas de formación, campamentos al aire libre, actividades de servicio comunitario y proyectos de conservación ambiental, la organización ha dejado una huella positiva en la sociedad venezolana, fomentando el liderazgo y la responsabilidad en sus miembros.

La llegada de las nuevas tecnologías ha abierto un abanico de posibilidades para los Scouts de Venezuela, permitiéndoles optimizar su comunicación, gestión y coordinación. La introducción de aplicaciones móviles ha facilitado la inscripción de nuevos miembros, la organización de eventos, el seguimiento de progresos individuales y la planificación de actividades, brindando una herramienta intuitiva y accesible para los líderes y miembros de la organización.

La implementación de tecnologías como las aplicaciones móviles también ha posibilitado una mayor atención y seguimiento de los logros y desafíos enfrentados por los integrantes de los Scouts, ofreciendo una plataforma de información y coordinación que agiliza los procesos internos y potencia el impacto positivo de la organización en la juventud venezolana.

Los Scouts de Venezuela se enfocan en mantener su esencia y valores tradicionales al tiempo que abrazan la innovación tecnológica, buscando adaptarse a las necesidades y realidades del mundo moderno. Esta combinación de tradición y tecnología refleja el compromiso de los Scouts de Venezuela para seguir siendo relevantes y efectivos en la formación de líderes juveniles con un profundo sentido de responsabilidad y servicio a la comunidad.

Sofia Gómez, Gabriel Conoropo y Carlos Barrios

CAMBIANDO EL MUNDO

Sofía Gómez, Gabriel Conoropo y Carlos Barrios, son tres niños que pertenecen al Movimiento Scout, haciendo vida en la manada y la tropa, formándose en este servicio comunitario, aprendiendo cada día los valores de un buen ciudadano y aprendiendo a amar y cuidar de cada espacio de la tierra.

Asimismo, siguen siendo niños que han nacido bajo esta marca digital, no teniendo la necesidad de aprender e instruirse sobre la tecnología, sino que ha sido para ellos mucho más intuitivo, proporcionando un mejor desempeño en las actividades relacionadas a la tecnología.

El movimiento scout tiene un evento llamado “Jamboree”, que es un gran campamento, que reúne miembros scouts en grandes reuniones, pudiendo ser regional, nacional o internacional. Añadiéndole un complemento interesante y distinto, llega el “Jota-Joti”, un Jamboree completamente virtual que conecta a scouts de todo el mundo sin salir de casa.

Este evento se realiza cada año, el tercer fin de semana de octubre, involucrando al menos 150 países, y un millón de scouts. El Jota-Joti (por sus siglas en inglés; Jamboree On The Air y Jamboree On The Internet), es un programa juvenil que permite a los niños y jóvenes conectar con personas de otros países que comparten sus mismos gustos y actividades, esto se hace mediante un programa especial que permite mantener conectados a los jóvenes para su conversación y convivencia durante la actividad.

Siendo este un salto a la vida moderna del movimiento scout, iniciado a nivel mundial por Robert Baden-Powell y en Venezuela por Ramón Ocando Pérez, se ha materializado como una práctica anual que les permite tanto a jóvenes como adultos, globalizar sus conocimientos y darle paso a la tecnología de manera positiva.

En este sentido, Sofía, Gabriel y Carlos expresaron que la introducción de la tecnología y las aplicaciones que regularmente usaban en casa, se implementaron a sus actividades a raíz de la pandemia. En aras de mantener vivas sus dinámicas, comenzaron a realizarlas a través de aplicaciones como WhatsApp. Que a pesar de ser una aplicación cotidiana, la convirtieron en su centro de comunicaciones y movimientos, siguiendo sus planes de adelanto individuales y desarrollándose como buenos miembros de esta sociedad.

SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR

Para los scouts, soñar con un mejor futuro es casi una regla básica del escultismo, por lo que tanto niños y jóvenes, como adultos, sueñan y actúan para dejar una huella positiva en el planeta.

Así que, soñando con aplicaciones que faciliten sus actividades dentro de la agrupación a la que pertenecen, además de lograr un cambio positivo en el mundo, quisieron crear una aplicación que abarcara todas las partes importantes de lo que ellos consideran ser Scout.

Para Carlos, como guía de su patrulla en la tropa; le gustaría desarrollar una aplicación que fuera capaz de enviar comunicados a sus patrulleros, dándoles indicaciones de lo que tendrían que llevar un sábado a una actividad o lo que les corresponde tener en un campamento. Además, quiso agregar sonidos específicos para llamar a sus compañeros, en su caso; sonidos de halcones para la Patrulla Halcón, para que se acerquen o se alejen según sea el caso.

Sofía, por su parte, escogió crear una aplicación donde se pudiera comunicar sólo con su patrulla, igualmente dándose indicaciones y apoyándose con los suministros en cada actividad o campamento. Siendo de suma importancia para ella la comunicación entre sus compañeras, creando una unidad que se mueva en un mismo bloque.

Así pues, Gabriel, siendo el más pequeño de los tres y formando parte de una seisena en la manada, imaginaba una aplicación para mantener videollamadas exclusivas para seisena, manteniéndose en contacto y ayudándose en sus planes de adelanto.

Para finalizar es importante destacar que la historia de los Scouts de Venezuela es un legado de compromiso y valores, ahora enriquecido por la introducción de nuevas tecnologías que fortalecen su labor educativa y su impacto en la juventud venezolana.

