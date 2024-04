Turistas cerraron con broche de oro su estadía en El Playón

A pesar de los fuertes incendios forestales que se registraron en el parque nacional Henri Pittier, y que afectaron la fluidez vehicular en la carretera que conecta al municipio Costa de Oro con Maracay, no fue impedimento para los temporadistas que decidieron pasar el asueto vacacional de Semana Santa en las playas del sector El Playón, del estado Aragua.



En este contexto, gran parte de los turistas que disfrutaron de estas costas aragüeñas, aseguraron que su viaje quedará marcado entre sus anécdotas sobre la gran cantidad de humo que tuvieron que soportar cuando pasaron el tramo del sector Guamita, punto de mayor intensidad en este siniestro vegetal.

Para Leo Pimentel, quien estuvo hospedado en El Playón desde el pasado Jueves Santo con familiares y amigos, fue una temporada vacacional que será recordada por la quema de nuestro principal pulmón vegetal y de momentos agradables.

“Duramos una hora en la cola y estaba encendida la primera parte de la carretera, pero logramos pasar, el carro todavía huele a humo pero aquí estamos”, aseguró el joven.

Pimentel comentó que a pesar de esta situación que los agarró desprevenido a todos los integrantes de esta familia, no fue impedimento para pasarla bien en las playas de Ocumare de la Costa, que para él es un destino que tiene mucho potencial y debe ser bien promocionado.

“Lo malo de aquí es la carretera, ya que hay varios tramos que no están asfaltados. Pero lo que pienso también es que los turistas deben tener más conciencia cuando hacen uso de las playas, porque muchas veces botan basura y no la recogen como lo hago yo. Para tener unas mejores playas y un mejor ambiente hay que cuidarlas”, destacó.

Por su parte, José Goncalves, quien se trasladó hasta Ocumare desde la ciudad de Maracay, comentó que decidieron quedarse en las playas de El Playón, ya que es un punto turístico ideal para pasar unas buenas vacaciones.

“Y es importante que las personas apoyen más el turismo, cuidar las playas, que aquí se ve que están limpias”, aclaró.

LA PASARON BIEN

De igual forma consideró José Luis Centeno, proveniente de la población El Consejo, municipio Revenga, asegurando que Ocumare de la Costa es un lugar de esparcimiento para pasarla bien en familia. “Porque es calmado, disfruté con mi esposa, hermanas, sobrinas y madre”, acotó.

Centeno también comentó que pasaron un momento amargo cuando tuvieron que soportar el humo producto del incendio forestal del parque Henri Pittier, pero que a su juicio reconoció el esfuerzo de los efectivos bomberiles y voluntarios que combaten para sofocar las llamas y controlar esta situación.

“Hay bastante seguridad, está la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil, los salvavidas, y eso hizo que el ambiente sea propicio para que la gente venga a disfrutar”, dijo.

De igual manera comentó Nery Soriano, quien reside en Maracay, pero decidió pasar el asueto de Semana Santa con sus familiares que viven en Ocumare de la Costa. “Tenemos bastante seguridad y la hemos pasado bastante espectacular, a pesar de que el cerro esté ardiendo, pero nosotros llegamos”, aclaró.

Soriano comentó que no solamente decidieron darse un chapuzón en El Playón, sino que aprovecharon ir a las actividades religiosas de la Semana Mayor. “Estuvimos en las procesiones, también estaremos en la bendición del mar y ha estado todo muy bien”, agregó.

La temporadista aseguró que lo primero es dedicarle su tiempo a Dios, para pedirle salud y que llene de bendiciones a Venezuela. “Aquí estamos y aquí nos quedaremos”, recalcó.

Para Mayulie Hernández, quien disfrutó con su esposo, hijo y un conocido, acamparon en las costas de El Playón, fueron días de relajación necesarios para salir de la rutina, a pesar de que también tragaron humo cuando pasaron por la carretera de Ocumare de la Costa.

“Duramos cuatro horas en la cola, llegamos la noche del Jueves Santo, y ese incendio a nosotros nos agarró de sorpresa. Si hubiésemos sabido, salimos de Cagua el siguiente día. Pero de todas maneras llegamos y nos quedamos aquí en carpas”, concretó.

UN COMERCIO A MEDIA MÁQUINA

A pesar de que hubo una considerable cantidad de temporadistas en El Playón, no era la que esperaban los comerciantes y vendedores de esta zona del municipio Costa de Oro, conscientes que esto se debió al incendio forestal en el parque nacional Henri Pittier.

En este sentido, Luis Sebastián Bogado, quien ofreció sus servicios de alquiler de toldos, mesa y sillas para los turistas, destacó que tuvieron una gran movilización de temporadistas desde el Viernes Santo y hasta este Domingo de Resurrección, esperaban recibir a los viajeros. “Y los seguimos recibiendo porque continúan llegando”, expresó.

Añadió que seguirán ofreciendo sus servicios de alquiler de toldos, mesas y sillas a partir de 10 dólares para todos los viajeros que vengan a las playas de El Playón. “Seguiremos acá recibiendo a todos los que vengan desde Maracay y otros estados del país, y vengan a la zona del Malecón de El Playón para que disfruten de nuestras playas”, aclaró.

Daniela Mijares, vendedora de los afrodisíacos frutos del mar (encurtidos de mariscos), destacó que las ventas han estado flojas, pero su ánimo de seguir ofreciendo esos productos no se detuvieron.

“Nos tienen olvidaditos, puro Puerto Cabello. Vengan a Ocumare que le tenemos el rompe colchón, el zumba que zumba, el para muerto, entre otros. Vengan a estas playas de Aragua porque nosotros también vivimos de los turistas”, aclaró.

Por último, José Osta, comerciante del restaurante Kiosco Rosicar, exhortó a los viajeros a visitar a Ocumare de la Costa, donde disfrutarán de un gran ambiente y de las exquisiteces culinarias que ofrecen.

“Para que vengan a disfrutar de estas hermosas playas del estado Aragua, y que se coman un buen plato de pescado que sus precios pueden variar desde cinco a 12 dólares”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo