Rubén Limardo: “Estoy orgulloso de este equipo”

Rubén Limardo sigue sumando hitos a la historia deportiva del país. La clasificación por quinta vez a los Juegos Olímpicos tiene el gusto de hacerlo en pleno familiar.

El medallista de oro olímpico en Londres 2012, estará en París 2024

“Contento por el objetivo logrado. El primer paso era estar en los Juegos Olímpicos, consolidar la clasificación. Dos, tres competencias atrás, ya la habíamos concretado, pero había que esperar la última competencia en marzo, para formalizar la clasificación, aunque matemáticamente ya estábamos listos. Creo que es la primera vez que un equipo se clasifica con un alto puntaje. En la competencia en Georgia (concluida este domingo), ya estábamos viendo la competencia desde lejos: muchos equipos jugándose la clasificación, mientras nosotros ya la teníamos desde hace un tiempo”, comentó Rubén, desde Polonia.

El equipo de espada es el mejor de América en el ranking mundial a la fecha, ocupando el séptimo lugar. En el caso específico, del listado individual, Limardo ocupa la casilla 12.

“Obviamente es una emoción y un orgullo estar en Juegos Olímpicos nuevamente. Tener cinco Juegos Olímpicos, pero a veces prefiero calidad que cantidad. Tengo ese sueño de que quiero lograr otra medalla. Desde que la logré en Londres, la hemos luchado, pero no se me ha dado. Ahora en París la lucharemos en el equipo. Es bastante difícil, pero es más viable que en el individual. Porque ganas dos combates y estás allí. Hubiese preferido tener tres olimpiadas y dos medallas olímpicas, que tener cinco Juegos Olímpicos y una medalla. Aún no se sabe qué va a pasar en París, espero finalizar con broche de oro. Son muchos años de dedicación y constancia. Y seguir insistiendo en cada resultado. Me siento bien y creo que la esgrima que tengo todavía me da para rendir, estoy entre los mejores 16 del ranking mundial y eso me sigue motivando. Mi cuerpo sigue respondiendo, aunque he tenido pequeñas lesiones que he ido curando”.

La zaga Limardo se convierte en la primera terna venezolana en clasificar a una cita olímpica. Francisco y Rubén son los únicos hermanos en coincidir en dos Juegos Olímpicos, estadística que aumentarán en París.

“Hace dos años, pasó una situación bastante difícil con el anterior entrenador. Nos dejó y decidimos seguir nuestro camino. Eso pasó un año antes de que empezara la clasificación a París 2024 y nosotros como equipo, como personas adultas, responsables y profesionales, decidimos seguir igual. Benry Martínez tomó el mando del equipo. Nosotros confiamos en él y en el preparador físico José Velásquez, que volvió al equipo y también está el trabajo de la coach Mary Gascón, que trabaja la parte mental de todo el equipo. Hemos ido perfeccionando muchas cosas. Fue bastante difícil para nosotros, pero en ese momento lo que hicimos fue unirnos como familia, como compañeros. Siempre recordando las palabras de mi madre, con unos principios y unos valores que nos han llevado a trabajar justa y honestamente, sin dañar o perjudicar a otro”, explicó el medallista olímpico individual en Londres 2012 y doble diploma olímpico en equipo en Beijing 2008 y Río 2016.

“Primera vez que este equipo se clasifica matemáticamente a un mes de finalizar el período de clasificación. Hicimos un bronce histórico en el Campeonato Mundial (en Vancouver, Canadá). Eso nos dio un impulso. A veces los cambios no nos gustan o son bastante fuertes, pero son una manera de superarse, de salir adelante. Pero ahora nos sentimos bastante contentos y tranquilos, con el nuevo entrenador, que tiene la parte humana para entendernos”, manifestó el abanderado de la delegación de Venezuela en Río 2016.

Rubén Limardo se une a Fabiola Ramos como los únicos venezolanos con cinco clasificaciones a Juegos Olímpicos: “Espero estar en un futuro ayudando como técnico al próximo equipo de espada. A pesar de que no quiero retirarme. Esperemos lo que pasará después de los Juegos Olímpicos. Me siento muy bien como esgrimista, me siento bastante tranquilo con este nuevo trabajo”.

Desde 2002, Rubén Limardo atesora presencia en el calendario internacional de la esgrima, cuatro medallas de oro en Copas del Mundo, de nueve preseas en total: “Es bastante bonito junto a mis hermanos clasificar a este equipo y estar en unos Juegos Olímpicos. Prácticamente un sueño de la familia también, pero nuestro mayor sueño es lograr una medalla para que todos tengamos una medalla olímpica. Ahora tiene algo especial con mis dos hermanos y Grabiel Lugo, que para mí es también un hermano. Estoy orgulloso de este equipo, porque hemos logrado muchas cosas que no habíamos logrado en el pasado, a pesar de tener un equipo bastante fuerte con Silvio Fernández y Kelvin Caña”.

“Hay que cuidar mucho la preparación, las lesiones y mantener ese pico de ritmo para llegar a los Juegos Olímpicos en las mejores condiciones. Por ahora tres de los cuatro estarán tirando el individual y uno irá por equipo, nada más. No se ha definido todavía porque todo puede pasar. En estos cuatro meses todavía quedan competencias importantes: el Grand Prix de espada en Cali, Colombia. La Copa del Mundo en Abu Dhabi y el Campeonato Panamericano en El Salvador. Quedarían tres competencias para evaluar y simplemente, puede pasar cualquier cosa de aquí a allá”, completó el mayor de los Limardo.

La esgrima se disputará en el Grand Palais de París del 27 de julio al 4 de agosto. El último evento clasificatorio para la esgrima, será el Torneo Preolímpico de Costa Rica, a partir del seis de abril.

elsiglo

CJL