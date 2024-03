Son nueve años que tienen los habitantes de La Carpiera, municipio Sucre, estado Aragua, soportando fuertes hedores, enfermedades y otras vicisitudes, producto del colapso del sistema de cloacas en esa localidad.

Colapso de cloacas genera contaminación en La Carpiera. FOTO: CORTESÍA

En la calle Negro Primero de esta popular barriada de Cagua es notoria la situación, ya que las aguas contaminadas diariamente recorren la orilla de las carreteras, y que estas son diariamente barridas por los residentes que buscan evitar criaderos de mosquitos.

Franklin López, quien ya tiene siete años viviendo en este sector, explicó que se vio obligado a romper el cachimbo que está frente a su vivienda, ya que los desperdicios brotaban en los desagües de su casa.

“Hemos tenido bastantes problemas desde que nos mudamos. Las aguas servidas colapsaron y me contaminaron el tanque subterráneo que está en el patio. La única solución era reventar el cachimbo para que saliera hacia la calle y eso se rebosara”, comentó.

Por su parte, Flor Linares, también se ve afectada por esta problemática, donde añadió que se han formado una serie de cráteres en la carretera debido a esta situación.

“Tengo 60 años en este barrio y mira como nos tienen. Mira como están las cloacas ni podemos asomarnos a la calle porque esto está podrido”, expresó.

La afectada acotó que han venido a reparar tuberías de aguas blancas, pero al concluir estas labores dejan la vía toda dañada, afectando el tránsito vehicular.

“A veces está el mosquero dentro de la casa y eso es insano. Por eso es que uno vive limpiando”, agregó.

Linares manifestó que también hay un brote de dengue en la comunidad, donde ya varias personas se han visto afectadas por esta enfermedad, producto de los criaderos de mosquitos que se forman por el cúmulo de esta aguas contaminadas.

“No es en la calle Negro Primero nada más, es en todas las calles de La Carpiera que se encuentran contaminadas y colapsadas por la cuestión de las cloacas”, reclamó.

Por su parte, Claribel Rodríguez expresó su disgusto por esta situación, ya que ella se dedica a limpiar el frente de su casa, siendo una labor tediosa, pero necesaria para evitar el cúmulo de estos desechos. “Estoy desde las 4:00 am y hasta las 9:00 de la mañana sacando agua hacia la otra calle, que la gente de allá me vienen a reclamar a mí, pero yo no tengo culpa de eso”, resaltó.

Además, Rodríguez manifestó su preocupación por el brote de enfermedades que a su juicio es debido a esta problemática. “Aquí hay personas mayores y se sientan todos los días en la calle y se tragan todo eso. También hay mucho dengue, siendo los afectados los niños y los adultos mayores que le da eso”, comentó.

Alcaldía

Rodríguez agregó que sí ha venido personal de la Alcaldía a evaluar la situación, pero que no se ve nada para iniciar las labores de sustitución. “Lo que hacen es tomar fotos y no hacen nada. Siempre nos dicen que vienen esta semana, pero llevamos nueve años esperando”, afirmó.

Por último, Carolina Naranjo siente frustración al no poder vender sus deliciosas empanadas como debe ser, ya que frente a su modesto local pasan las aguas putrefactas que ahuyentan a la clientela.

“Sí vendo, pero todo es para llevar, ya que allí no puedo poner las mesas y las sillas para que se sienten a comer”, recalcó.

Además, puntualizó que también registra malas ventas en su también bodeguita que hace lo posible para subsistir. “Dijeron que iban a venir a hacer la reparaciones para acá, después de solventar los problemas de la comunidad de al lado, pero no han llegado y queremos que nos den soluciones”, sentenció.

