Los habitantes de la comunidad Brisas del Lago, en el municipio Girardot, consideran que son “olvidados” por los entes gubernamentales debido a que se encuentran en zona de riesgo.

Vecinos de Brisas del Lago están sumidos en las aguas servidas

Esta comunidad se encuentra en las adyacencias al lago Los Tacarigua, por lo que han sufrido durante años con la crecida del mismo, que ha tomando las calles en la búsqueda de su cauce, así como también la inundación de las casas.

Otra de las problemáticas que más afectan a todos sus habitantes es el colapso de las aguas servidas, las cuales los vecinos aseguran sufren todas las calles del barrio, provocando enfermedades y malos olores.

“Tenemos aproximadamente 3 o 4 años con esto, y el problema no es ese, sino que ahí se encuentran dos escuelas y así mismo ven clases”, destacó el señor Miguel Acevedo, vecino del sector.

Por su parte, mencionaron que se sienten en el “olvido”, ya que las autoridades competentes no acudirán a la reparación de los colectores de aguas servidas, ya que esta comunidad es considerada zona de riesgo, a pesar de que es una situación que enferma constantemente a las personas.

“Todo eso no sirve, está colapsado y aquí no van a meter mano porque esto es una zona de riesgo. Tenemos bastantes años con esto y no han venido a arreglarlo, tendrían que romper casi todas las calles del barrio”, agregó el señor William Gómez.

La salud en riesgo

En este sentido, expresaron que el mal olor que producen las aguas servidas que corren por la mayoría de las calles de la zona, pone en peligro la salud de todos los habitantes, en especial la de los niños, quienes están obligados a desarrollarse cerca de estos, ya sea en las escuelas o cuando juegan en las calles.

Asimismo, José Romero expresó que supuestamente el consejo comunal tiene los tubos para hacer ese trabajo, pero eso tiene ya como 8 meses ahí y no han venido a repararlo. También dijo que los baños de las escuelas no funcionan, ya que se encuentran tapados.

Por otro lado, se quejaron de los cortes del servicio eléctrico, afirmando que se les va la luz hasta 8 horas diarias, y que es muy raro cuando tienen el servicio eléctrico.

“Todos los días se va la luz, 4, 5 horas y así sucesivamente. Eso daña los artefactos eléctricos y la comida”, manifestó José Romero.

De este modo, también hablaron que a pesar de estar en una comunidad que es zona de riesgo, no les gustaría ser desalojados, ya que la mayoría tiene muchos años viviendo ahí con casas propias, e incluso muchos tienen ahí sus casas maternas.

