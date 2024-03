Normalizada la distribución de combustible para el transporte público

Conductores del transporte público aseguran que la distribución del combustible ha mejorado significativamente, desde que está siendo administrado por Fontur y no por el INTT. En tal sentido, manifestaron que durante las últimas dos semanas, han estado equipando los vehículos sin ningún inconveniente.

“Estamos contentos”, decían los transportistas al equipo del diario elsiglo este miércoles, uno de ellos fue Yorman Castillo, quien comentó que últimamente se ha normalizado el tema del combustible, “porque el INTT no servía para nada”.

Por su parte, Gustavo Estrada relató que antes de estos cambios, llegó a pasar dos meses sin gasoil, “Ahora todos los días están surtiendo”.

Asimismo, Wilmer Veliz dijo, “deseo que esta mejora no sea momentánea, sino que sea algo permanente”. “A mi me tocó hace dos días y ayer en la tarde me avisaron que me tocaba otra vez hoy; desde que sacaron a Bohórquez todo ha mejorado, pero esta fue una lección para que empecemos a poner carácter, a organizarnos entre nosotros mismos, que nos apoyemos y así defender nuestros derechos”, señaló.

Presión por parte de los transportistas

Es importante recordar que durante los últimos meses, los transportistas venían ejerciendo presión ante algunas irregularidades en la distribución del combustible, que los obligaba a efectuar paros técnicos por la ausencia del gasoil, indispensable para el funcionamiento del sistema de transporte público.

Recientemente se dio a conocer de manera extraoficial la presunta detención de Pedro Bohórquez, ex director del INTT, por “apropiación o distracción del patrimonio público, contrabando agravado de combustible y apropiación”; esto según un documento filtrado a través de las redes sociales.

Cabe destacar, que hasta los momentos no ha existido un pronunciamiento oficial sobre este caso, ni de quienes asumirían las responsabilidades al frente del INTT, TransAragua y Categ, ya que Bohórquez era quien dirigía todas estas instituciones.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo