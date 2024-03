Centro de Turmero tiene varias semanas sin agua potable

Desde hace casi un mes los habitantes y comerciantes que hacen vida en el centro de la ciudad de Turmero, municipio Santiago Mariño, no cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares y locales, teniendo que recurrir a servicios alternos para contar con el vital líquido.

Camión cisterna con agua cuesta más de 20 dólares

En este sentido, Darwin Cartas, residente del casco central, precisó que los habitantes de Residencias Mariño y sus alrededores deben pagar un camión cisterna para que los surta; “es muy fuerte esta situación, imagínate que el agua es imprescindible para todo”, comentó.

INSOSTENIBLE COMPRAR UN CAMIÓN CISTERNA

Cartas añadió que cuando llega el agua que le compran al camión cisterna, resaltó que los que se benefician son los que viven en la planta baja que surten primero, pero los de otros pisos si se ven severamente perjudicados.

“Son tres semanas que no tenemos agua que es primordial. No es fácil y no nos dan respuesta”, comentó.

Para Judith Sánchez es mucho más difícil la situación, ya que debe sacar como puede cinco dólares cada dos días para poner su cuota para pagar el cisterna y contar con el recurso hídrico.

No obstante, la señora Sánchez no conoce las razones por la cual el servicio de agua fue suspendido, y que no ha recibido información al respecto.

Además, la afectada precisó que por la falta de agua suspendieron el uso del ascensor, siendo para ella lo peor que le puede pasar. “Yo vivo en el piso nueve y a veces busco agua en otro lugar. Imagínate si el ascensor se complica para mi, ya que yo no puedo subir el botellón por las escaleras”, aclaró.

Por último, Antonio Quintero, quien es otro de los afectados, precisó que el pozo de la urbanización Valle Lindo al parecer está dañado, suspendiendo el servicio de agua que surte a las zonas del centro de Turmero.

“Pagar cada dos días al del camión cisterna es fuerte, y realmente lo que queremos es que vuelvan a reactivar el pozo y no tener que invertir más en agua”, concretó.

