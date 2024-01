Sigue la afluencia de temporadistas hacia las costas aragüeñas

La primera semana de enero comenzó fuerte con la gran afluencia de temporadistas, que van desde el Terminal Central de Maracay hacia las playas aragüeñas del municipio Costa de Oro, sin presentar ningún problema.

Buen movimiento de turistas hacia las playas

Después de tres meses sin tanto movimiento en la ruta costera, desde el 31 de diciembre se han visto colas y más concurrencia de usuarios viajando, teniendo las unidades disponibles para asegurar un transporte en óptimas condiciones, de la mano de los funcionarios del INTT.

Por este motivo, los autobuses han comenzado a circular desde las 4:00 de la mañana llevando pasajeros, además el retorno también ha iniciado, con varias unidades saliendo de regreso hacia Maracay. Debido a la alta demanda de viajeros, los transportistas se han visto en la necesidad de no tener un horario de cierre fijo, por lo que han tenido que trabajar hasta las 5:30 p.m. o 6:00 p.m., dependiendo de la demanda.

Total éxito

“En vista de la cantidad de pasajeros y de usuarios que nos visitaron, se tuvo que habilitar prácticamente las unidades a partir de las 4:00 de la mañana. Es decir, a las 4:15, 4:20 empezó la movilidad, lo que fue a partir del primero, que fue el día lunes. Y de verdad que la demanda hacia las costas aragüeñas, lo que corresponde, como yo te repito, hacia el municipio de Costa de Oro, es un total éxito en su totalidad”, destacó Álvaro Rangel, representante de transporte El Esfuerzo es de Todos.

Álvaro Rangel, representante de transporte El Esfuerzo es de Todos

Rangel también acotó que “la prioridad ahorita es el usuario, y se le ha dado respuesta”. Por lo que el retorno desde el municipio Costa de Oro ha sido importante, con nueve unidades regresando, lo que representa aproximadamente 450, 460 usuarios.

A su vez, Briseida Arias, representante de las costas de Aragua, Choroní, Bahía de Cata y Colectivos Unidos Ocumare de la Costa, afirmó que “han tenido unidades suficientes para darle el buen servicio y rendimiento” a todas las personas que han decidido tomar vacaciones en la playa.

Las playas una buena opción

“Nos estamos dando cuenta que el sitio más económico que tiene el turista de ir es a las playas. A las playas tú no pagas entrada, tú no tienes que pagar nada. A lo mejor te llevas tu comida, y el que no quiera llevar comida y tiene un poquito más de platica, compra allá, que son los platos típicos de las costas, como es el pescado frito, la ensalada, el tostón”, destacó Arias, en referencia al elevado movimiento de turistas.

Briseida Arias, representante de Colectivos Unidos Ocumare de la Costa

Por otro lado, Arias afirmó que la baja en los viajeros es debido a la situación económica. Aunado a esto, después de cinco años con el pasaje en 3 dólares, a partir del 25 de diciembre hubo un aumento a 4 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela, un precio que las personas han aceptado cómodamente.

También te puede interesar: Colonia Tovar registró gran afluencia de turistas

Finalmente, a pocos días de las fiestas de San Sebastián, los transportistas se preparan para recibir también un elevado número de turistas, con las mismas medidas con las que han recibido a la primera semana de enero.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

MV