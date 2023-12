Sector Niño Jesús con servicios públicos deficientes

Consolidados como uno de los sectores más antiguos del municipio Mario Briceño Iragorry, en el sector Niño Jesús, los vecinos se han reinventado en múltiples ocasiones para poder tener una mejor calidad de vida; sin embargo, en el último lustro el abandono gubernamental ha dejado un gran impacto en la comunidad.

La vialidad de Niño Jesús demuestra el abandono del sector

La basura se mantiene hasta por un mes en las calles de la comunidad

El tendido eléctrico a punto de colapsar

Los diferentes servicios públicos demuestran el abandono y la ineficiencia de las autoridades, desde la municipal hasta los entes nacionales, entre ellos, la vialidad destruida por múltiples factores como el tiempo sin renovar la capa asfáltica, las constantes fugas de agua y una que es aún más importante, la desidia de las empresas contratadas para reparar las fugas, que después de abrir las calles y medio reparar las tuberías, se marchan dejando las calles llenas de huecos y con tierra o relleno tapando las tuberías.

Otras de las fallas es la del suministro de agua potable, sin duda, algo increíble para un municipio con tanta riqueza hídrica, que aún en esta época, se encuentren atravesando esta situación.

Pero la falla más preocupante que golpea a esta comunidad y a todo el municipio es la ineficacia de los entes encargados de recolectar la basura.

Los afectados de este municipio también piden una intervención oportuna de los encargados del sistema eléctrico para atender el tema de los apagones, que más que un racionamiento pareciera un ensañamiento contra los vecinos de Mario Briceño Iragorry.

LOS TIENEN COMO CAMELLOS

Para Nilda Duque, vecina del sector Niño Jesús, el principal problema es el agua, ya que el servicio lo activan cada cuatro días. Esta realidad ha obligado a los vecinos a invertir en tanques subterráneos o aéreos para lograr almacenar la mayor cantidad de agua posible, y de esta forma poder realizar los quehaceres de la casa sin inconvenientes.

Nilda Duque

“Tengo una familia de seis integrantes y los cuatro tobos de agua que puedo almacenar no me alcanzan para los cuatro días, de hecho, para lavar he tenido que ir a donde mi comadre que tiene un tanque más grande y puede almacenar mucha más aguas”, explicó Duque.

La vecina hizo referencia que en momentos de mucha escasez del vital líquido han intentado enviar cisternas, pero no surten a todo los vecinos por igual. “En ocasiones, el cisterna ha llegado a mi casa y no me puede llenar el tanque completo y sigo llenando los cuatro tobos”, confirmó Duque.

Otro de los temas que afecta a la comunidad, según explicó Nilda Duque, es el de la basura, que en ocasiones lo hacen con relación de una vez al mes.

“El tema de la basura es insoportable, en ocasiones uno pasa y en cada esquina hay un montón de desechos acumulados, hay muchos vecinos que mantienen sus desechos en los patios y cuando escuchan el camión los sacan, otros los depositan en las esquinas, ya que no hay un horario establecido por el servicio de recolección”, añadió.

TRANSFORMADORES AGONIZANDO

Unas calles más abajo de donde reside la señora Nilda Duque, está el sector de Las Mayas, donde un transformador de 220 voltios comenzó a fallar afectando el suministro de esta línea de corriente, dejando a los vecinos sin la opción de conectar muchos de sus electrodomésticos.

Gina Azócar, habita en el pasaje José Félix Ribas, justo donde se encuentra el transformador, explicó la vecina, que no hay acción que no se haya emprendido para que las autoridades se aboquen a la revisión del equipo, sin obtener una respuesta concreta de las autoridades.

Gina Azócar

“Hemos hecho todo lo que hemos podido, llevado cartas a la Alcaldía, a Corpoelec e incluso por medio de la aplicación Venapp se ha reportado y para sorpresa de los vecinos nos han dicho que Corpoelec ha reportado que atendió la situación y efectuó la sustitución del equipo”, relató Azócar.

Apuntó la denunciante que no se pueden encender los aires acondicionados o las cocinas que usan este voltaje; de igual forma, algunos vecinos han contratado a personas para que los conecten directo a la línea exponiendo sus equipos y sus residencias a una tragedia ante cualquier evento inesperado.

Azócar recordó que en otras gestiones, la acción de la Alcaldía era oportuna para atender las necesidades de la comunidad, hoy por el contrario, es muy raro ver al alcalde visitando estos sectores.

“Hacer un llamado en estas condiciones es complicado, ya que nos sentimos desatendidos, no hay autoridades que nos atiendan ni que nos solucionen los problemas, cada día hay menos atención y más descuido en Mario Briceño Iragorry”, concluyó Azócar.

