Los presidentes de Venezuela y de Guyana, Nicolás Maduro e Irfaan Alí, respectivamente, se verán las caras el 14 de diciembre en San Vicente y Las Granadinas, bajo el auspicio del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de la Comunidad del Caribe y un secretario de Naciones Unidas, un diálogo impulsado por el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Expectativa por diálogo entre los presidentes de Guyana y Venezuela

Aunque la región apuesta al diálogo sobre la disputa por los 160.000 kilómetros del Esequibo, aún Maduro y Alí se muestran desafiantes, por lo que hay expectativa ante la dificultad del diálogo. El mandatario venezolano aseguró en su cuenta en X que derrotará “la mentira, las provocaciones y las amenazas”, y ha insistido en que se debe regresar al Acuerdo de Ginebra firmado por las partes en 1966.

Por otro lado, el guyanés sostiene que no saldrá de la Corte Internacional de Justicia. “Estoy firme en que la controversia está ante la CIJ y no es para negociaciones y eso no cambiará”, dijo Alí a la AFP.

Ambas declaraciones muestran un distanciamiento claro de posiciones entre Caracas y Georgetown.

La tensión continua

Para el abogado Mariano de Alba, el encuentro es una oportunidad para bajar las tensiones, “pero no luce muy probable un regreso de las negociaciones por el territorio en disputa”, en especial por la actitud de Guyana, cuyo Parlamento ha indicado al Ejecutivo que no puede discutir la controversia con Venezuela.

También te puede interesar: Avanza el dengue en Venezuela ante la crisis hospitalaria y la falta de registros

elsiglo con información de El Nacional

LG