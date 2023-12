En un vertedero se convirtió la calle Cañaveral en San Joaquín

Vecinos de la calle Cañaveral de San Joaquín de Turmero del municipio Santiago Mariño, denunciaron la falta de atención en el servicio de recolección de desechos en la zona, lo que ha generado un vertedero improvisado, ya que el lugar está siendo utilizado para arrojar basura, provocando una inminente contaminación.

La basura y el mal olor se apoderaron de lugar. FOTO JOEL ZAPATA

En este sentido, los habitantes del lugar aseguran que llevan años con esta situación, la cual ya se repotó en varias ocasiones ante los organismos competentes, sin embargo, no han obtenido una respuesta satisfactoria a sus reclamos.

Por esta razón, hacen un llamado urgente a las autoridades para que brinden una pronta solución ante esta problemática que afecta la salud y el bienestar de los habitantes de la zona.

Ignacio Alvarado, residente del lugar, manifestó que la situación se presenta desde hace al menos 10 años, señalando que como afectados ya se encuentran cansados de vivir en condiciones insalubres que afectan su calidad de vida.

EL ASEO NO PASA

“Esto no es nuevo, tenemos años con esta problemática que nos afecta a todos. Cuando el aseo no pasa, no nos queda de otra que tirar la basura en este espacio, poco a poco se ha convertido en un pequeño vertedero que realmente ha perjudicado la salud de quienes vivimos cerca”, enfatizó.

Afirmó que en ocasiones los vecinos de la comunidad han tratado de limpiar el lugar, no obstante, a los pocos días vuelve la acumulación de desechos, pues la gente se acostumbró a arrojar sus desperdicios en esa parte de la zona.

“Ahí arrojan de todo, animales muertos, chatarra, basura. En ocasiones el mal olor es tan insoportable que no nos deja vivir, todo el día es un mosquero y de vez en cuando llega un ocioso y le prende fuego, nadie nos ayuda, nadie se preocupa”, condenó.

SIN RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Por otro lado, Josefina Guzmán denunció la falta de atención gubernamental que se vive en el lugar, resaltando que ninguna autoridad o institución del Estado se ha presentado en el lugar para brindar una solución efectiva a sus necesidades.

“Estamos olvidados por Dios y por las autoridades. Este problema lleva años, hemos ido a la Alcaldía, hicimos la denuncia de la situación a los medios pero nadie hace nada, seguimos viviendo entre la basura y el mal olor, tenemos miedo de enfermarnos”, acotó.

También te puede interesar: Plan de Ordenamiento Vial se mantiene en Maracay

Finalmente pidió a la alcaldesa de la jurisdicción acercarse hasta la zona y verificar con sus ojos la situación en la que viven, para que así brinde una respuesta ante la falta del servicio de recolección en la calle Cañaveral, mejor conocido como la calle de la “vidriera”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

AB